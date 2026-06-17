Allarme tra i residenti dopo lo scoppio della carica esplosiva. Sul posto i carabinieri, non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a portare via il bottino

Ignoti hanno fatto scoppiare a Rizziconi, centro agricolo della Piana di Gioia Tauro, una carica esplosiva contro l'erogatore di banconote Atm della locale agenzia della Banca di Credito Cooperativo. L'azione ha provocato ingenti danni non solo all'istituto di credito, ma anche alle vicine abitazioni, suscitando grave allarme tra i residenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gioia Tauro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Palmi e il Reparto investigazioni speciali dell'Arma, per i rilievi. Al momento non è stato ancora possibile sapere se siano riusciti a portare via il denaro contenuto nella cassaforte del bancomat.