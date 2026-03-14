Intervento all’alba in località Pietra di Fronte: decisive le squadre di Siderno e Monasterace con gli specialisti Speleo Alpini. L’uomo recuperato con l’autoscala e trasportato all’ospedale di Locri con contusioni e abrasioni

Intervento di soccorso particolarmente complesso nelle prime ore di questa mattina a Roccella Ionica, in località Pietra di Fronte, dove una persona è precipitata accidentalmente in un dirupo profondo circa 40 metri. L’allarme è scattato poco dopo le 4:00 e ha mobilitato diverse squadre dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del distaccamento di Siderno, competenti per territorio, supportati dalla squadra proveniente da Monasterace e Bianco. Considerata la profondità della cavità e la conformazione particolarmente impervia dell’area, si è reso necessario anche l’impiego degli Speleo Alpini, addestrati per operazioni di soccorso in ambienti difficili.

Per raggiungere la persona ferita è stata predisposta una manovra articolata con l’utilizzo dell’autoscala, che ha permesso ai soccorritori di calarsi in sicurezza nel dirupo. Una volta raggiunto il malcapitato, gli operatori lo hanno imbracato e posizionato su una barella, procedendo poi con delicate operazioni di recupero fino al livello stradale.

Terminato il recupero, l’uomo è stato affidato al personale del 118 che ha provveduto al trasporto presso l’ospedale di Locri per gli accertamenti medici. Secondo le prime informazioni, fortunatamente non avrebbe riportato lesioni gravi: i sanitari hanno riscontrato contusioni e abrasioni, ma le sue condizioni non sembrerebbero destare particolare preoccupazione.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 8:00 del mattino dopo diverse ore di lavoro. I vigili del fuoco hanno dovuto affrontare un intervento tecnicamente impegnativo, reso ancora più delicato dalle difficoltà incontrate sia nella fase di discesa sia in quella di risalita con la barella, a causa della profondità del dirupo e delle condizioni del terreno.