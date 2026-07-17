Entrata in magistratura nel 1989, Raffa arriva a Reggio Calabria dalla Procura di Messina, dove ha ricoperto il ruolo di procuratrice aggiunta e, per un periodo, anche quello di procuratrice facente funzioni. Un percorso professionale che l’ha vista impegnata per oltre un decennio nella Direzione distrettuale antimafia di Messina, prima di assumere la guida della Procura di Patti e poi tornare negli uffici giudiziari peloritani.

La sua nomina è stata approvata all’unanimità dal plenum del Consiglio superiore della magistratura il 13 maggio scorso per coprire il posto lasciato vacante dal magistrato Giuseppe Lombardo, nominato procuratore della Repubblica di Catanzaro. Accanto agli altri procuratori aggiunti Stefano Musolino e Walter Ignazitto, Raffa affiancherà il procuratore capo Giuseppe Borrelli nella guida dell’ufficio requirente reggino.

«Saprà fornire il suo contributo ai colleghi che si metteranno a sua disposizione. Il periodo che trascorrerà a Reggio Calabria sarà ricco di stimoli e soddisfazioni», ha affermato Borrelli nel corso della cerimonia.

Parole condivise anche dal presidente del Tribunale Giuseppe Campagna e dal procuratore generale Gerardo Dominijanni, che ha sottolineato come «la preparazione e l’esperienza di Rosa Raffa rappresenteranno un valore aggiunto per l’ufficio».

Visibilmente emozionata, la nuova procuratrice aggiunta ha ringraziato i presenti e rivolto il suo primo saluto ai colleghi. «La mia lunga esperienza è al servizio dell’ufficio e mi induce a ritenere che abbia ancora molto da imparare. Sono felice di farlo qui con tutti voi a Reggio Calabria», ha dichiarato.

«È un ufficio diverso da quelli in cui ho prestato servizio finora e penso che sia arrivato anche al momento giusto per darmi le adeguate motivazioni. Sono molto contenta di essere qui con voi», ha aggiunto.

L’arrivo di Rosa Raffa rappresenta un tassello importante per la Procura reggina, uno degli uffici giudiziari più impegnati d’Italia sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata e alle articolazioni della ’ndrangheta.