Gli animali erano entrati contromano all’altezza dello svincolo di Mileto. Un capo nucleo Anas li ha scortati fino a una piazzola evitando che raggiungessero la carreggiata

Traffico rallentato sull’autostrada A2 “del Mediterraneo”, in direzione sud, tra gli svincoli di Mileto, nel Vibonese, e Rosarno, nel Reggino, a causa della presenza di sei cavalli all’interno di una piazzola di sosta.

A individuare gli animali è stato il capo nucleo dell’Anas Michele Pannia che, mentre era in transito in direzione Reggio Calabria, ha notato i sei cavalli entrare contromano in corrispondenza dello svincolo di Mileto. Il tempestivo intervento ha consentito di rallentare il traffico, informare la sala operativa compartimentale e scortare gli animali fino alla piazzola di sosta al km 374,500, evitando che potessero immettersi sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, la Polizia stradale e i Vigili del fuoco per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza degli animali. Presenti anche gli operatori del servizio veterinario dell’Asp di Reggio Calabria, impegnati nelle verifiche sulla presenza del microchip e nelle procedure per il trasferimento dei cavalli in una struttura idonea. Al momento, informa l’Anas, si transita esclusivamente sulla corsia di sorpasso.