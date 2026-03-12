L’uomo è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Polizia durante un servizio di osservazione nelle campagne della zona. Nascosto tra le sterpaglie uno zaino con hashish, marijuana e un bilancino di precisione.

Un uomo di 30 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurianova con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta nell’ambito di specifici servizi predisposti dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nel territorio. Durante un’attività di osservazione nelle campagne taurianovesi, nei pressi di un appezzamento di terreno, i poliziotti hanno individuato e fermato il trentenne, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo aveva appena recuperato uno zaino che era stato nascosto tra un cumulo di rami. All’interno dello zaino gli agenti hanno rinvenuto circa 300 grammi di hashish suddivisi in tre panetti, circa 100 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

La sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati. Dell’arresto è stato informato il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Palmi, che ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari dopo le formalità di rito.

Successivamente il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi ha convalidato l’arresto accogliendo la richiesta avanzata dal pubblico ministero.

Si precisa che l’indagato è allo stato solamente indiziato di reato e che la sua posizione sarà definitivamente valutata dall’autorità giudiziaria solo con sentenza passata in giudicato, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza.