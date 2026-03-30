Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, Generale di Brigata Cesario Totaro presenzierà domani, martedì 31 marzo 2026, alla commemorazione del 49° anniversario della morte dell’Appuntato M.O.V.M. Stefano Condello e del Carabiniere M.O.V.M. Vincenzo Caruso, barbaramente assassinati l’1 aprile 1977 a Taurianova, nel reggino.

Il programma della commemorazione:

Ore 10 deposizione di una corona d’alloro presso la piazza Condello-Caruso di Taurianova, intitolata ai due carabinieri

Ore 10.30 Santa Messa presso la Chiesa Matrice di Taurianova

Ore 11:30 deposizione di un cuscino di fiori presso il cippo eretto sul luogo dell’eccidio sito in Contrada Razzà di Taurianova.