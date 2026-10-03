Intervenuto il personale del 118 che lo ha preso in carico trasportandolo presso l’ospedale di Polistena, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. L’uomo non è in pericolo di vita

Un intervento tempestivo che ancora una volta testimonia la quotidiana vicinanza dei Carabinieri alle persone, soprattutto a quelle più fragili.

È accaduto in serata a Taurianova, dove una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112 ha consentito di prestare rapidamente soccorso a un uomo di 89 anni, rimasto solo nella propria abitazione dopo essere stato colto da un malore.

La segnalazione, relativa ad alcuni lamenti provenienti dall’interno dell’abitazione, ha immediatamente attivato l’intervento di una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri.

Giunti sul posto, i militari hanno cercato di entrare in contatto con l’anziano. Non ricevendo risposta e temendo per le sue condizioni, hanno forzato la porta d’ingresso, riuscendo così ad accedere all’abitazione.

All’interno hanno trovato l’89enne cosciente, ma impossibilitato ad alzarsi e a chiedere aiuto autonomamente. I Carabinieri sono rimasti al suo fianco, prestando i primi soccorsi e assicurandosi che ricevesse tempestivamente l’assistenza sanitaria.

Poco dopo è intervenuto il personale del 118, che ha preso in carico l’anziano e lo ha trasportato presso l’ospedale di Polistena, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. L’uomo non è in pericolo di vita.

Un episodio semplice, ma significativo, che racconta uno degli aspetti più concreti del quotidiano servizio dell’Arma: esserci, anche nei momenti di difficoltà, intercettare una richiesta di aiuto e trasformare una segnalazione in un intervento capace di fare la differenza.

La presenza dei Carabinieri sul territorio passa anche da questi interventi, spesso lontani dai riflettori, nei quali tempestività, attenzione e vicinanza alla comunità rappresentano parte essenziale del servizio svolto ogni giorno al fianco dei cittadini.