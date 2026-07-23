La Garante regionale dei detenuti ha incontrato le persone ristrette dopo l'evento critico nell'istituto penitenziario, riportando il confronto sul piano istituzionale. Al centro delle tensioni la carenza idrica, aggravata dall'emergenza caldo
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A seguito di un importante evento critico verificatosi presso l’istituto penitenziario di Arghillà, la Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Giovanna Russo, è intervenuta personalmente nel pomeriggio di ieri incontrando e dialogando con i detenuti del penitenziario reggino.
Al centro delle criticità, il problema della carenza idrica, una condizione strutturale dell’istituto che, pur avendo registrato significativi miglioramenti tecnici grazie all’impegno dell’attuale Direzione, continua a determinare disagi, aggravati in questi giorni dalle temperature particolarmente elevate e dalle ulteriori problematiche connesse all’emergenza caldo.
La Garante ha voluto esprimere la propria vicinanza istituzionale, nella consapevolezza che le difficoltà strutturali e organizzative di un istituto penitenziario si ripercuotono su tutti.
Come raccontato ai nostri microfoni, l’interlocuzione con le persone ristrette, avvenuta alla presenza del Comandante e degli agenti della Penitenziaria, si è svolta in un clima «costruttivo e responsabile», consentendo di ricondurre la situazione nell’alveo del dialogo istituzionale e della ricerca di soluzioni concrete.
Particolarmente proficue, ci spiega la Garante, anche le due riunioni tenute con il Direttore dell’istituto, rispettivamente prima e dopo l’ingresso della stessa nel penitenziario. A uno degli incontri hanno preso parte anche la Vicedirettrice, il Comandante e il Vicecomandante, contribuendo a un confronto approfondito sulle criticità rilevate. Il confronto si è protratto fino a tarda sera.
«Nelle situazioni più difficili – ha dichiarato infine la Garante – le istituzioni devono essere presenti, ascoltare e assumersi la responsabilità di costruire risposte credibili».