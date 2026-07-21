Uno si è consegnato nella caserma di Archi, l’altro si è presentato spontaneamente in carcere. Il blitz della Dda aveva portato all’arresto di 79 persone

Due ricercati nell'ambito del maxiblitz anti ’ndrangheta dei giorni scorsi a Reggio Calabria, che si erano sottratti all'arresto, si sono costituiti alle forze dell'ordine.

Uno dei due si è consegnato ai carabinieri della Stazione di Archi, dove è stato arrestato dai militari dell'Arma e dagli agenti della Polizia di Stato impegnati nelle attività di ricerca; l'altro, invece, si è presentato spontaneamente nel carcere di Reggio Calabria. I due risultano indagati nell'operazione che, il 14 luglio scorso, aveva portato all'arresto di 79 persone per associazione di tipo mafioso, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti e altri reati.