La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha confermato integralmente la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Locri, ribadendo l’insussistenza del reato di tentata estorsione pluriaggravata, anche in modalità mafiosa, nei confronti di Gianluca Nirta (difeso dagli avvocati Antonio Russo ed Eugenio Minniti).

Nelle motivazioni depositate dalla Corte, i giudici hanno smontato pezzo per pezzo l’impianto accusatorio sostenuto dalla Procura distrettuale antimafia, che aveva impugnato la decisione di primo grado. Al centro del procedimento vi era la denuncia presentata nel maggio del 2021 da un noto legale di Locri, il quale aveva sostenuto di aver subito pressioni e minacce all’interno del proprio studio legale da parte di Nirta e di Pasquale Barbaro, al fine di ottenere il pagamento di somme di denaro e la gestione di contenziosi legati a sinistri stradali e procedure d'asta.

Tuttavia, la ricostruzione della pubblica accusa non ha retto al vaglio rigoroso del materiale probatorio. Il quadro emerso restituisce una dinamica ben diversa, lontana da scenari estorsivi o mafiosi: i contrasti professionali e le tensioni registrate tra i vari professionisti e clienti gravitanti attorno al Gerbi Group trovarono la loro genesi in logiche di natura esclusivamente professionale e commerciale, prive di quella forza intimidatoria o della volontà coattiva ipotizzata dagli inquirenti.

Nessuna condotta minacciosa finalizzata a condizionare l'esercizio della professione forense nel territorio, né tantomeno elementi idonei a configurare l’agevolazione della cosca di ‘ndrangheta. Per i giudici reggini, il compendio probatorio, arricchito da intercettazioni, tabulati telefonici e deposizioni testimoniali, ha confermato la piena attendibilità della ricostruzione difensiva, sancendo l'insussistenza del fatto e restituendo la piena assoluzione a Gianluca Nirta.