“Patto di amicizia e scambio tra realtà associative”: si è svolta a Squillace l’iniziativa voluta dall’ADA di Catanzaro, presieduta da Angelo Arturi, e dall’ADA di Reggio Calabria, presieduta da Mario Neto, e sostenuta dalla UIL Pensionati Calabria, guidata dal segretario generale Francesco De Biase. Presente all’iniziativa il sindaco di Squillace Vincenzo Zofrea.

“È stato molto più di un incontro: uno scambio vero di esperienze, idee e affetto; un’occasione per riscoprire insieme la nostra straordinaria Calabria” ha detto il segretario generale della Uil Pensionati Calabria Francesco De Biase. “I pensionati – ha tenuto a sottolineare De Biase - hanno avuto un ruolo da protagonisti: portatori di memoria, saggezza e impegno civile, capaci di tessere legami tra generazioni e realtà diverse. Con la loro esperienza hanno arricchito il dialogo, offerto prospettive preziose e dimostrato quanto sia fondamentale valorizzare il tempo e la partecipazione attiva nella comunità”. Ma c’è un altro aspetto che il segretario generale della UILP Calabria ha voluto evidenziare: “Gli anziani, attraverso la loro conoscenza, possono veicolare non solo l’immagine di Squillace con le sue botteghe di ceramica, il Castello Normanno, gli edifici religiosi, le sue tradizioni e la sua vocazione turistica e balneare, ma anche essere interpreti della bellezza dell’intera Calabria: paesaggi, cultura, ospitalità, enogastronomia trovano nel racconto degli anziani una testimonianza autentica. Pertanto si deve capitalizzare il contributo importantissimo che gli anziani possono dare per diffondere la cultura, le tradizioni e l’immagine del territorio”. “L’incontro di Squillace – ha concluso De Biase – ha avuto una cornice perfetta: dal mare, con la Costa degli Aranci, ai borghi, dalla storia alle tradizioni, ogni angolo di Squillace racconta bellezza e identità. Il “Patto di amicizia e scambio tra realtà associative” è un impegno concreto a promuovere la conoscenza reciproca, la solidarietà e la cura del territorio. Rivolgo un plauso ai volontari e ringrazio tutte le associazioni e i pensionati per aver reso possibile questo momento. Continuiamo a costruire ponti, a condividere saperi e a celebrare insieme la nostra bellissima Calabria: più unita, più viva, più solidale”.