I mezzi sono partiti dal presidio di Grotteria e hanno attraversato questa mattina Siderno per richiamare l’attenzione sulle difficoltà del comparto

La protesta degli autotrasportatori della Locride lascia il presidio e arriva sulle strade. Questa mattina diversi tir sono partiti da Grotteria e hanno attraversato Siderno in corteo, con l’obiettivo di rendere visibile anche nei centri vicini la mobilitazione del settore.

I mezzi hanno percorso le principali arterie cittadine procedendo incolonnati, alcuni con grandi striscioni applicati sul frontale. «Viaggiare in perdita non è un lavoro… è un fallimento», si legge su uno dei camion ripreso durante il passaggio a Siderno.

Una protesta volutamente visibile, quindi, per portare fuori dal presidio il disagio degli operatori e richiamare l’attenzione dei cittadini sulle condizioni economiche in cui molte imprese di autotrasporto si trovano a lavorare.

Nel video si vedono diversi mezzi pesanti attraversare la città e fermarsi agli incroci insieme al normale traffico, mentre sugli automezzi compaiono cartelli e messaggi legati alla sostenibilità del lavoro e ai costi che gravano sul comparto.

Il corteo di questa mattina rappresenta un nuovo momento della mobilitazione partita dal presidio di Grotteria, che gli autotrasportatori hanno deciso di estendere sul territorio della Locride per dare maggiore visibilità alle proprie rivendicazioni.