Situazione critica nei locali di via Modena, dove la presenza di roditori ha spinto il sindacato a chiedere interventi urgenti e tutela dei lavoratori: «È stato chiuso un solo piano dell’edificio per due giorni ma non basta»

La Fp Cgil ha presentato una denuncia allo Spisal, all'Ispettorato del Lavoro, all'Asp e al presidente della Regione Roberto Occhiuto, per sollecitare interventi immediati negli uffici pubblici di via Modena, a Reggio Calabria, invasi dai topi.

Il sindacato parla di «penosa situazione che stanno vivendo i dipendenti» e annuncia «tolleranza zero: non intendiamo più aspettare riscontri verbali che non si traducono in fatti».

«L'allarme relativo alla presenza di roditori all'interno di tutti uffici della struttura era stato lanciato circa un mese fa - scrive la Fp Cgil in una nota - Ad oggi, a seguito di interventi parziali e poco efficaci, la situazione rimane immutata. Riteniamo gravissima la decisione di chiudere per soli due giorni un singolo piano dell'edificio: una scelta che mette a rischio la salute dei dipendenti non considerando che i roditori sono vettori di gravi infezioni e che le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro impongono misure urgenti e globali a salvaguardia dei lavoratori».

«A questa emergenza igienico-sanitaria si aggiunge una nuova e pesante preoccupazione - aggiunge il sindacato - Un grave incendio divampato nei giorni scorsi nel perimetro adiacente la struttura regionale, ha sollevato seri dubbi sulla salubrità dell'aria potenzialmente compromessa dai fumi tossici derivanti dalla combustione di rifiuti speciali».

La Fp Cgil chiede inoltre «l'immediata autorizzazione al lavoro agile per tutto il personale della struttura fino alla completa e definitiva bonifica».