L'atteggiamento visibilmente agitato del giovane conducente di origini siciliane ha indotto gli agenti a procedere a una perquisizione personale e sul veicolo

Proseguono senza sosta i controlli straordinari del territorio e la vigilanza lungo le principali arterie viarie calabresi per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata dell’08 settembre 2026, lungo il tratto dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, pattuglie della Polizia Stradale delle Sottosezioni di Palmi e Reggio Calabria Nord hanno intercettato un’autovettura condotta a velocità pericolosa che procedeva in direzione sud. A seguito di un inseguimento, il veicolo è stato instradato in sicurezza e bloccato all’interno dell'Area di Servizio Agip Ovest nei pressi dello svincolo di Villa San Giovanni.

L'atteggiamento visibilmente agitato del giovane conducente di origini siciliane, ha indotto gli agenti a procedere a una perquisizione personale e sul veicolo. L'operazione ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro oltre 2,1 chilogrammi di cocaina, suddivisi in due panetti imballati e occultati all'interno dell'abitacolo e del vano bagagli e la somma in contanti di oltre 800 euro.

Le successive analisi speditive condotte dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica hanno confermato la tipologia della sostanza stupefacente.

Con il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, il soggetto è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e tradotto presso la Casa Circondariale di Arghillà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, per gli indagati, vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna.