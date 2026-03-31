L’incontro è in programma il prossimo 4 aprile 2026 alle ore 9:30 presso il Museo Archeologico di Locri

Un’esperienza immersiva alla scoperta del mondo femminile nell’antica Magna Grecia: è questo il cuore dell’evento “Locri: Donne dell’Antichità. Tra mito, religione e poesia”, in programma il prossimo 4 aprile 2026 alle ore 9:30 presso il Museo Archeologico di Locri.

L’iniziativa, promossa da Confguide – Federazione Nazionale Guide Turistiche insieme a Confcommercio Reggio Calabria e Visit Reggio Calabria, propone un percorso culturale unico che intreccia archeologia, poesia e natura.

La visita, della durata di circa 2 ore, sarà guidata da Isa Badolato, guida turistica certificata n. 1900169, che accompagnerà i partecipanti in un affascinante itinerario tra reperti, pinakes e i versi della poetessa Nosside, insieme alla Professoressa Mariangela Salerno, naturalista.

Il percorso offrirà uno sguardo originale sui culti femminili dell’antichità magnogreca, in cui mito e religione si fondono con elementi naturali e botanici, dando vita a un’esperienza sensoriale e coinvolgente.

L’evento è pet-friendly e prevede un costo di partecipazione di 18 euro, comprensivo dell’ingresso al museo.