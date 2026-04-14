Adattamento dell’opera di Pirandello, a cura di Fabrizio Sinisi, Enrico IV è una tragedia che diventa commedia tra le mani della Piccola Compagnia della Magnolia, sotto la regia di Giulia Cerruti. L’opera, che nel 2025 ha vinto il Premio Nazionale Franco Enriquez, andrà in scena anche a Filadelfia per Dracma

Un’opera nera e sensoriale, in cui le parole di Pirandello non raccontano fatti, ma creano numerosi intrecci tra il tempo e i rapporti umani. “Enrico IV - una commedia” è lo spettacolo della Piccola Compagnia della Magnolia, adattamento dell’opera di Pirandello a cura di Fabrizio Sinisi, sotto la regia di Giulia Cerruti – che ne cura anche i costumi – che arriva a Polistena e Filadelfia il 17 e il 18 aprile per “Lo sguardo oltre” di Dracma.

In coproduzione con CTB/Centro Teatrale Bresciano e Operaestate Festival, con il sostegno di Scarti/Centro di Produzione Teatrale di Innovazione, La Spezia, l’opera vedrà come protagonisti Davide Giglio, Giorgia Cerruti, Giulia Eugeni, e Luca Serra Busnengo, in una forse apparente tragedia, che ingloba però umorismo grottesco ma anche l’arte della finzione e del travestimento del teatro.

Un giovane, mentre prende parte a una cavalcata in costume nei panni di Enrico IV imperatore di Germania, viene sbalzato da cavallo, batte la testa e impazzisce. Da quel momento, e per dodici anni, si convince di essere veramente Enrico IV, finché, a un tratto, rinsavisce ma decide di farsi credere ancora pazzo.

«Con Fabrizio Sinisi si è elaborato un ardito adattamento che affida da subito al pubblico il segreto del dolore di vivere, assumendo la pazzia consapevole come arma di smascheramento del mondo. Il personaggio “senza nome” che si fa chiamare Enrico IV diventa un osservatore, dall'interno di una gabbia, di un universo crepuscolare; è un uomo invisibile per gli altri nella sua vera natura. Ma lui vede bene tutto e tutti» scrive nelle note di regia Giulia Cerruti, che nel 2023 ha vinto il Premio Europeo Tragos sezione regia per lo spettacolo "Favola".

Dopo alcuni anni di lavoro sulla drammaturgia contemporanea, questa lettura dell’opera pirandelliana, riporta la Piccola Compagnia della Magnolia alla matrice originaria di lavoro sui classici. Enrico IV è il secondo capitolo della trilogia del “Progetto Vulnerabili”, nato come visione ardita sul futuro, come tentativo di attraversare sfaccettature dell’umana vulnerabilità. Il progetto ha visto la nascita di “Favola” nel 2022, “Enrico IV – una commedia” nel 2023, e “Cenci - rinascimento contemporaneo“ del 2024.

Piccola Compagnia della Magnolia è una compagnia di teatro contemporaneo nata nel 2004, un gruppo di ricerca indipendente riconosciuto per l’identità artistica potente e appartata. Nel 2025 ha vinto il Premio Nazionale Franco Enriquez, che premia lavori che non sono solo eccellenze artistiche, ma anche testimonianze di impegno sociale e civile, nella sezione Miglior Compagnia, per lo spettacolo che andrà in scena a Polistena e Filadelfia.

L’opera riflette sul tempo che scorre inarrestabile e sullo smarrimento di chi non riconosce più sé stesso o gli altri. Per questo il protagonista sceglie una realtà fittizia ma ben definita. In questa vulnerabilità, la maschera rivela ancora più profondamente il suo tormento, rendendo il tema attuale.

L’appuntamento, previsto per venerdì 17 aprile a Polistena e per sabato 18 aprile a Filadelfia, alle 20:45, è il penultimo della stagione teatrale 2025/26 “Lo sguardo oltre”, curata da Andrea Naso di Dracma - centro di Produzione Teatrale, realizzata grazie al sostegno del Comune di Polistena e del Comune di Filadelfia, sostenuto dal Mic – Ministero della Cultura, e dalla Regione Calabria.