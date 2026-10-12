L’incontro, arricchito dal contributo di apposite videoproiezioni e con la relazione dalla professoressa Maria Florinda Minniti, già docente di Italiano e Latino, componente del Comitato Scientifico, è promosso dal Cis della Calabria

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la Biblioteca “P. De Nava”, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, nella sala conferenze della stessa Biblioteca, martedì 13 Ottobre 2026, alle ore 16:45, promuovono un interessante appuntamento culturale dedicato ad uno dei pilastri fondamentali della storiografia classica: “Erodoto, il padre della storia”.

Dopo i saluti di Daniela Neri, responsabile della Biblioteca, coordina l’incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. L’incontro, arricchito dal contributo di apposite videoproiezioni e con la relazione dalla professoressa Maria Florinda Minniti, già docente di Italiano e Latino, componente del Comitato Scientifico del Cis della Calabria, offrirà al pubblico un viaggio approfondito nella vita, nell’opera e nel pensiero dello storico greco, mettendone in luce l’attualità e l’eredità culturale. Erodoto di Alicarnasso, storico greco, vissuto nel V secolo a. C, fu definito da Cicerone il padre della storia rappresenta il punto di svolta nel modo dell’uomo antico di narrare e tramandare la memoria degli eventi, unendo la ricerca metodica della verità distaccandosi dal mito.