Una raccolta di dieci racconti intensi e profondi in cui l’autrice affronta con sensibilità e coraggio il tema della malattia sarà illustrata nello Spazio Open venerdì alle 18

Venerdì 8 maggio 2026 alle ore 18, presso lo Spazio Open (Via Filippini 23/25, Reggio Calabria) di Reggio Calabria, si terrà la presentazione del libro “Notte Chiara” di Chiara Paone, edito dalla casa editrice Scatole

Una raccolta di dieci racconti intensi e profondi in cui l’autrice affronta con sensibilità e coraggio il tema della malattia e di tutto ciò che la accompagna: la diagnosi inaspettata, la solitudine, la paura, il dolore vissuto sia da chi lotta sia da chi rimane accanto. Corpi che cedono, cure che stancano ma tengono viva la speranza, ricordi di un “prima” che sembra lontanissimo e un futuro che si fa improvvisamente incerto.

Tra fede e dubbi, domande e tentativi di resistere, queste pagine restituiscono uno spaccato umano profondo e autentico, unito dalla stessa fragilità. Sono storie che non nascondono il buio, ma lo attraversano. E proprio lì, nel punto più difficile, cercano una luce. Perché ogni notte, anche la più dolorosa, può diventare chiara.

Dialogherà con l’autrice Nadia Carbone, Psicoterapeuta e Psico-oncologa della sezione Ail Reggio Calabria - Vibo Valentia - "Alberto Neri" , che accompagnerà il pubblico in un confronto aperto e profondo sul tema della malattia, sull'importanza del supporto psicologico, sulla possibilità di dare cura e valore alle parole che accompagnano fasi di vita particolarmente difficili e dolorose.

Chiara Paone con “Notte Chiara” consegna al lettore una narrazione sincera e toccante, capace di trasformare la sofferenza in uno strumento di consapevolezza e speranza.