Ha insegnato storia della filosofia all’Università della Calabria e non ha mai smesso di unire la fatica e la precisione filologica dello studioso con l'impegno militante dell'intellettuale marxista

Fortunato Maria Cacciatore ci ha lasciati all'inizio di luglio dell'anno scorso. È stato amico e compagno di Scholé, co-direttore della Scuola "Mario Alcaro" e della Scuola Estiva “Remo Bodei”. Ha insegnato storia della filosofia all’Università della Calabria e non ha mai smesso di unire la fatica e la precisione filologica dello studioso con l'impegno militante dell'intellettuale marxista. Abbiamo pensato di dedicargli un interno Week-End Filosofico su un tema a lui assai caro, che avevamo deciso di affrontare insieme a Roccella: “Marx e Arendt. Lavoro e agire politico”. Il 17-18-19 aprile realizzeremo la promessa con la tre giorni a cura di Luca Baccelli (Università di Camerino) e Vittorio Morfino (Università “Bicocca” di Milano).

Un WE che ci consentirà di ragionare sul fare e sull'agire avendo in testa la domanda sulle Istituzioni del mondo che viene. Un mondo più amichevole e gentile di quello che ci tocca vivere negli anni del capitalismo cannibale, dei neo-fascismi, del regime di guerra, delle ingiustizie sociali e ambientali. L’impressione è che bisogna ripensare e rifare tutto daccapo. Perciò ci rivolgiamo a Marx e ai suoi critici non per mero gusto esegetico ma per effettuare una analisi critica dell'attualità capace di darci indicazioni etico-politiche su come attraversare/trasformare il presente aprendo luoghi di socialità, emancipazione, cura.

L’apertura dei lavori è fissata per le ore 17.00 di venerdì prossimo nel Centro Studi “Elisa Scali” di via Umberto I, 106, a Roccella Jonica. Il WE si svilupperà in tre sessioni: venerdì e sabato pomeriggio, sempre alle 17.00, e domenica mattina alle 9.30. Poco prima dell’apertura dei lavori, nella biblioteca del Centro Studi “Elisa Scali” sarà ricordata la figura di Fortunato e verrà presentato il fondo che raccoglie i volumi donati a Scholé dalla famiglia Cacciatore. Tutte le informazioni su come partecipare all’iniziativa sono disponibili sul sito www.filosofiaroccella.it.