Pubblico numeroso e partecipe, nella Villa Comunale di Africo, per la presentazione del romanzo di Gioacchino Criaco, “Dove canta il cuculo” (Piemme), evento promosso e organizzato dal Comune di Africo in collaborazione con la Pro Loco. Ad aprire la serata i saluti del sindaco Domenico Modaffari e della presidente della Pro Loco Pina Modaffari, che hanno sottolineato il valore culturale dell’appuntamento e l’importanza di continuare a investire nella promozione dell’identità e del patrimonio aspromontano.

Gioacchino Criaco, nel segno del suo legame profondo con Africo e l’Aspromonte, ha dialogato con Federica Roccisano sui temi del libro, uscito da pochi mesi e già in ristampa, accolto con grande favore da pubblico e critica: la solitudine, il dolore, la violenza che dilaga senza argini e il ruolo rigeneratore delle donne.

Nell’occasione è stato illustrato in anteprima il programma di “Gente in Aspromonte”, VIII edizione dell’atteso raduno sotto le querce di Africo Antica, previsto per il 22 e 23 agosto. Il tema “Dal metareale alla metafisica di Alvaro”, nel settantesimo anniversario della morte dello scrittore di San Luca, Angela Sposato, curatrice dell’evento, e i ragazzi dell’associazione “Insieme per Africo”, che organizza, è stato declinato su escursioni naturalistiche, incontri con studiosi e scrittori, installazioni artistiche, approfondimenti scientifici, musica, tradizioni e momenti di convivialità. Un percorso che prende spunto dall’opera e dal pensiero di Corrado Alvaro per offrire una riflessione sul rapporto tra uomo, paesaggio e identità, intrecciando letteratura, arte, scienza e patrimonio culturale.

Due giornate dedicate alla cultura, alla natura, alla letteratura, all’enogastronomia e alla musica nel cuore dell’Aspromonte. Un percorso di incontri, sapori e riflessioni per riscoprire il territorio attraverso il dialogo tra persone, paesaggi e tradizioni.