Le carte d'archivio custodiscono storie che il tempo non è riuscito a cancellare. Voci dimenticate, vicende rimaste per anni tra le pagine di un fascicolo processuale, testimonianze di donne che hanno vissuto ingiustizie, soprusi e violenze e che ancora oggi parlano al presente. Da queste storie nasce “RE-SONARE – Ridare voce. Parole che diventano voce contro la violenza sulle donne”, il progetto promosso dall'Archivio di Stato di Reggio Calabria in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

L'iniziativa coniuga memoria storica, educazione civica, scrittura creativa, arte contemporanea e teatro, coinvolgendo le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in un percorso di conoscenza e riflessione a partire dalle fonti archivistiche conservate presso l'Istituto. Attraverso l'analisi di autentici documenti processuali, i giovani partecipanti sono chiamati a reinterpretare le vicende emerse dalle carte mediante racconti, lettere, dialoghi, monologhi e testi teatrali, trasformando la memoria in consapevolezza e partecipazione.

Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, l'UDEPE di Reggio Calabria e il gruppo teatrale B.A.C., con l'obiettivo di costruire una rete territoriale capace di promuovere una cultura del rispetto e del contrasto alla violenza di genere attraverso il valore della memoria condivisa.

Sede dell'iniziativa sarà il Castello Aragonese di Reggio Calabria, che dal 20 al 26 novembre 2026 ospiterà una mostra documentaria, una mostra artistica e installazioni audio-visive aperte al pubblico. Il percorso espositivo accompagnerà i visitatori attraverso le storie emerse dalle carte giudiziarie conservate presso l'Archivio di Stato di Reggio Calabria, trasformando documenti, testimonianze, immagini, suoni e linguaggi artistici in strumenti di riflessione e sensibilizzazione.

La mostra si articola in due sezioni. Una mostra artistica immersiva, sviluppata attraverso cinque ambienti tematici dedicati ad altrettante storie tratte dai documenti d'archivio, arricchita dalle opere realizzate appositamente per il progetto da Giuseppe Praticò e Angela Celeste Costantino. Una seconda sezione documentaria presenterà quindici vicende di donne emerse dai fascicoli giudiziari conservati dall'Istituto, restituendo dignità e voce a esistenze spesso rimaste confinate nelle carte processuali.

Simbolo dell'iniziativa è il volto femminile ispirato al kintsugi, l'antica tecnica giapponese che ricompone gli oggetti infranti valorizzandone le fratture con l'oro. Un'immagine che richiama la possibilità della ricostruzione e della rinascita, affermando che le ferite non cancellano il valore e l'identità della persona. L'onda luminosa che attraversa il volto diventa metafora di una voce ritrovata, che torna a risuonare come memoria, testimonianza e responsabilità collettiva.

Il momento culminante di RE-SONARE si svolgerà il 25 novembre 2026, con la premiazione dell'elaborato vincitore del contest e la rappresentazione teatrale finale ispirata alle fonti archivistiche protagoniste del progetto. Il testo selezionato potrà inoltre essere successivamente adattato per una futura messa in scena, offrendo agli studenti l'opportunità di vedere la propria scrittura trasformarsi in esperienza artistica e civile condivisa.

Più che un concorso, RE-SONARE è un invito rivolto all'intera comunità a guardare al passato per comprendere il presente, riconoscendo negli archivi luoghi vivi di partecipazione democratica e nelle parole uno strumento di conoscenza, responsabilità e cambiamento. Un progetto che affida alle nuove generazioni il compito di raccogliere le voci della storia e di farle risuonare nel nostro tempo.