Il tecnico amaranto Marco Marchionni analizza il successo sul Sambiase e applaude la prova dei suoi: «Hanno messo tutto quello che avevano per dare una vittoria a questa gente». Poi sull'infortunio di Jallow: «Sono dispiaciuto, vorrebbe dare tanto a questo gruppo»

Claudio Lotito si gode il successo della Reggina contro il Sambiase e promuove la prestazione degli amaranto. Il patron del club dello Stretto, presente allo stadio Oreste Granillo per assistere al big match della dodicesima giornata del girone I di Serie D, è intervenuto in sala stampa al termine della partita, commentando la vittoria per 3-2 e soffermandosi sul percorso intrapreso dalla società.

«Ho visto una squadra determinata e coesa, che ha voglia di dimostrare la propria passione alla società e ai tifosi. Combattenti e mai reduci», ha dichiarato Lotito, sottolineando soprattutto l'atteggiamento mostrato dai calciatori in una gara particolarmente impegnativa.

Il presidente ha poi ribadito la propria fiducia nel progetto tecnico costruito per questa stagione: «I risultati non si annunciano ma si raggiungono. Sono convinto di aver allestito una squadra competitiva, non solo tecnicamente ma caratterialmente. Sono tutti ragazzi uniti, loro hanno capito l'importanza della gara. Dopo aver subito i due pareggi hanno tirato fuori l'orgoglio e la determinazione, ogni partita ha una storia a sé».



Lotito: «Ho preso la Reggina per rendere orgogliosi i reggini»

Nel corso della conferenza stampa, il patron amaranto ha voluto soffermarsi anche sul significato del progetto societario e sul legame con il territorio.

«Ho avuto conferma di aver costruito una squadra umile e determinata, ho detto ai ragazzi di essere convinto di aver allestito una squadra che è una famiglia. Una squadra che capisce l'importanza di rappresentare un territorio, ho preso la Reggina per consentire ai reggini di sentirsi orgogliosi della propria squadra».

Lotito ha poi invitato a mantenere equilibrio e concentrazione, senza lasciarsi condizionare dall'entusiasmo: «Non bisogna esaltarsi, ma piano piano dobbiamo raggiungere i risultati auspicati».



«Bisogna costruire un futuro attraverso gli investimenti»

Lotito ha poi allargato il discorso alle prospettive del progetto amaranto, sottolineando l'importanza del gruppo e della programmazione. «Nel calcio non si devono fare calcoli, è tutto imponderabile. Quello che è certo è la forza di questa squadra nella sua compattezza, forza, atteggiamento, battaglia e umiltà. La capacità e la voglia di aiutarsi l'uno con l'altro».

Il presidente ha ricordato come, nella propria esperienza calcistica, il valore del gruppo abbia spesso rappresentato un elemento determinante per raggiungere gli obiettivi: «Quando ho raggiunto gli obiettivi, a prescindere dall'aspetto tecnico, è stato sempre il gruppo l'elemento principale. Lavoriamo per questo tutti insieme, partita dopo partita, alla fine i risultati arriveranno. Un conto è fare le cicale, uno è fare la formica».

E sul futuro della società ha aggiunto: «Qui bisogna costruire un futuro e io voglio farlo attraverso gli investimenti, la voglia, il carisma e il coinvolgimento, anche per questo ho deciso di scendere nuovamente in campo a livello federale».

Un passaggio anche sulla possibilità di aprire nuovi settori dello stadio Oreste Granillo, alla luce della partecipazione del pubblico alla sfida contro il Sambiase: «Facciamo le cose che vanno fatte, non facciamo figurine Panini. Aprire nuovi settori? Mi dicono che oggi sono rimasti dei biglietti, vedremo se serve lo faremo».

Lotito: «Il mercato? Puntiamo sull'organico che abbiamo»

Uno dei passaggi più significativi della conferenza ha riguardato il calciomercato. Con la finestra invernale ormai all'orizzonte, le parole del patron amaranto delineano una strategia improntata alla prudenza, almeno in questa fase. Lotito ha infatti ribadito la volontà di valorizzare il gruppo attuale, senza escludere eventuali interventi qualora dovessero presentarsi particolari necessità.

«Il mercato? Io penso che dobbiamo puntare sull'organico che abbiamo, poi di necessità si farà virtù. Se dovesse accadere il cataclisma (vari infortuni), la società non si tirerà indietro. Oggi vanno rispettati tutti questi calciatori che stanno consentendo alla Reggina di essere in testa alla classifica. Sperando che non succedano cataclismi, c'è comunque il Ds Romairone, persona di grande spessore, con il quale ci confronteremo. Questo organico lo ritengo abbondante e valido».

Infine, un passaggio sul lavoro svolto dalla società negli ultimi mesi e sul rapporto con la tifoseria: «Da luglio abbiamo riallestito la macchina, abbiamo trovato soluzione a tanti problemi. Oggi è tornata la fiducia dell'ambiente, i cittadini di Reggio mi hanno accolto con tanto affetto, sono felice per questo».



Marchionni: «Volevamo dimostrare di voler arrivare fino alla fine»

Dopo le parole del patron, spazio anche all'analisi di Marco Marchionni. L'allenatore amaranto ha sottolineato il valore del successo contro un avversario competitivo, capace di mettere in difficoltà la Reggina soprattutto nella seconda parte della gara.

«Se in queste partite non metti tutto, poi possono risultare difficili. Il Sambiase è una buonissima squadra, allenata bene, la Reggina è scesa con la giusta voglia e determinazione. Non è un caso che prima di questa gara eravamo entrambe prime. Oggi volevamo dimostrare di voler arrivare fino alla fine, sofferenza compresa».

Il tecnico ha poi difeso la prestazione dei propri calciatori, invitando a non concentrarsi esclusivamente sugli aspetti negativi, come le due reti subite sugli sviluppi di calcio d'angolo: «I gol su angolo? Vediamo solo le cose negative, ma la squadra oggi va solo elogiata, perché ha messo tutto quello che aveva per dare una vittoria a questa gente. Tutto si costruisce anche attraverso la sofferenza».

Marchionni si è soffermato anche sulle condizioni di Jallow, costretto a fermarsi per un problema fisico dopo essere entrato nella ripresa: «Sono dispiaciuto per Jallow, vorrebbe dare tanto a questo gruppo e ora questo infortunio lo mette di nuovo fuori».

Un episodio che ha costretto la Reggina a giocare gli ultimi minuti praticamente in dieci, senza poter effettuare ulteriori sostituzioni. «Anche in dieci siamo stati ordinati e ci abbiamo messo più voglia. Vogliamo ridare alla città quello che si merita», ha aggiunto l'allenatore.

Infine, una considerazione sul rapporto con Lotito e sulle parole rivolte dal presidente alla squadra alla vigilia della partita: «Lotito era contento perché ha ritrovato in campo i concetti espressi ieri alla squadra».