Ancora una grande serata al Parco degli Dei a Roccella Ionica, di proprietà dell’artista Mariella Costa, con l’evento teatrale “Iliade – Le Voyage d’une Guerre”, con i bravissimi Enzo e Alessandra De Liguoro e i ragazzi del Collettivo “SoleLuna”, che si terrà lunedì 24 Agosto dalle ore 21.30. Un emozionante viaggio teatrale dentro il più celebre conflitto della storia: tra eroi leggendari, passioni travolgenti, amicizie indissolubili e scelte che cambiano il destino del mondo. Un intenso racconto che invita a riflettere sui temi universali della pace, della famiglia, dell’amicizia e della convivenza. Una grandissima opportunità di assistere ad una rilettura, in chiave moderna, del poema, senza sminuire la profondità dei vai personaggi, ma, anzi, esaltandone il pathos, perché accompagnati da canti e da un’animazione teatrale perfettamente intrecciate alle parti narrate. Lo spettacolo sarà interattivo, caratteristica tipica delle performance di Enzo De Liguoro e della figlia Alessandra, che immergerà emotivamente gli spettatori, permettendo loro di entrare in contatto con l’anima dei personaggi, dalla fierezza di Ettore all’eroismo di Achille, alla perspicacia di Ulisse. Un bellissimo lavoro portato in scena dal Centro Studi Quasimodo Aps Ets e dall’Associazione “Noi con Voi” Aps, che getterà uno sguardo sul presente, sugli amari conflitti che deturpano il mondo, per far comprendere che in guerra nessuno è veramente vincitore, gli strascichi, sui civili e sui soldati, lasciano segni indelebili, sia fisici che spirituali.

La Guerra di Troia fu uno scontro sull’onore ferito più che per riscrivere confini. E qui tutta la nostra anima antica viene fuori. Menelao, signore che difende la sua supremazia, spesso con la violenza gratuita, è convinto che con il terrore si possano creare sudditi fedeli. Sul punto di affondare la spada per uccidere Elena, vedendola, ancora, nel pieno delle sue grazie, si lascia sedurre dal suo fascino e la perdona.

Il rispetto verso la donna e la sua bellezza trionfa su ogni dissapore, su ogni violenza. In un tempo come il nostro, dove i femminicidi, purtroppo, sono ancora all’ordine del giorno, urge appellarsi ai grandi esempi dei nostri predecessori classici, ricordandoci che noi siamo quel seme gettato, che ha dato meravigliosi frutti in questa terra. Rivivere un poema eccelso come l’Iliade, nella location del Parco degli Dei, non ha eguali: l’atmosfera che si respira, antica e leggendaria, è perfetta per avvolgere totalmente gli spettatori nella storia omerica. Tutti presenti, quindi, al Parco degli Dei a Roccella Ionica, lunedì 24 Agosto, dalle ore 21.30, per intraprendere l’epico viaggio nella Guerra di Troia. “No, non c’è nulla più degno del pianto dell’uomo, fra tutto ciò che respira e cammina sopra la terra” (Iliade – Libro XXII)