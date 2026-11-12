Il sindaco annuncia la riorganizzazione e nuove scelte per la Cultura. Piromalli intanto punta su abbonamenti dimezzati, nuovi talenti e spettacoli alla portata delle famiglie

Il Teatro Francesco Cilea è pronto a cambiare volto. Almeno nelle intenzioni del sindaco Francesco Cannizzaro, che annuncia una vera e propria rivoluzione del sistema teatrale reggino, con l'ambizione di trasformare uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina in un punto di riferimento nazionale. Una sfida importante per Reggio Calabria, dove il teatro continua a vivere soprattutto grazie all'impegno delle realtà culturali che, tra mille difficoltà, portano avanti stagioni e spettacoli cercando di mantenere vivo il rapporto con il pubblico.

L'occasione per parlare del futuro del Cilea è arrivata durante la presentazione della nuova stagione dell'Officina dell'Arte, guidata da Peppe Piromalli, che da dodici anni porta sul palcoscenico reggino artisti e spettacoli, costruendo un pubblico affezionato e una proposta teatrale ormai consolidata.

Ed è proprio da questo incontro tra chi il teatro lo vive quotidianamente e chi oggi è chiamato ad amministrare la città che emerge una doppia sfida: da una parte rilanciare il Cilea, dall'altra renderlo davvero accessibile a tutti.

La rivoluzione annunciata da Cannizzaro

«Sto lavorando a una sorta di rivoluzione del sistema teatrale reggino, anche per quanto riguarda l'organizzazione del nostro teatro». Sono le parole con cui Cannizzaro ha anticipato le proprie intenzioni, lasciando intendere che il cambiamento non riguarderà soltanto i cartelloni, ma anche il modo in cui il Cilea viene organizzato e valorizzato.

Il sindaco non ha negato quanto realizzato negli anni precedenti, ma ha espresso una valutazione precisa: rispetto alle potenzialità di una struttura così importante, sarebbe stato fatto meno del 50% di ciò che si potrebbe realizzare.

Un'affermazione che apre inevitabilmente una riflessione sulla gestione culturale della città e sulle opportunità rimaste inespresse. Perché Reggio possiede un teatro di grande valore storico e architettonico, ma valorizzarlo significa andare oltre il singolo spettacolo, costruendo una programmazione continua e una proposta capace di richiamare anche pubblico da fuori città.

L'obiettivo dichiarato è fare del Cilea «un fiore all'occhiello tutto italiano». Per raggiungerlo, Cannizzaro immagina una riorganizzazione che coinvolga nuove professionalità e competenze, chiamando a raccolta le migliori risorse culturali del territorio, al di là delle appartenenze.

Resta naturalmente da capire come questa rivoluzione prenderà forma, quali saranno le risorse disponibili e soprattutto quali cambiamenti concreti interesseranno la gestione del teatro.

Una nuova guida per la Cultura

Nel corso dell'incontro, Cannizzaro ha affrontato anche il tema della delega alla Cultura, che non è stata ancora assegnata. Una scelta che il primo cittadino ha ricondotto alla volontà di individuare una figura capace di seguire con particolare attenzione un settore strategico per la città, lavorando in sinergia con gli altri ambiti dell'amministrazione.

Nelle prossime settimane potrebbero dunque arrivare novità anche sul fronte dell'organizzazione delle politiche culturali.

Intanto, la presenza del sindaco alla conferenza stampa dell'Officina dell'Arte è stata anche l'occasione per riconoscere il lavoro portato avanti da Piromalli.

Cannizzaro ha ricordato l'amicizia che li lega da tempo, ma soprattutto la capacità del direttore artistico di costruire, con sacrificio e continuità, un progetto teatrale rivolto alla città. Da parte del Comune e della Città Metropolitana è arrivata la disponibilità a sostenere questa esperienza, nel rispetto delle procedure previste.

Piromalli: «Il teatro deve essere un dono per tutti»

Se Cannizzaro guarda alla riorganizzazione del sistema teatrale, Peppe Piromalli mette sul tavolo una questione che riguarda direttamente le famiglie reggine: il costo della cultura.

«L'Officina dell'Arte vuole che il teatro sia un dono per tutti», ha spiegato il direttore artistico, precisando con ironia che questo non significa offrire spettacoli gratuitamente, ma permettere a quante più persone possibile di entrare in platea.

Una scelta che ha portato anche a ripensare il cartellone, riducendo la presenza dei grandi nomi senza rinunciare alla qualità artistica.

«Abbiamo deciso di continuare a tenere alto il livello artistico diminuendo i volti noti, anche perché non sono più sostenibili, secondo me, per questa città, per questo teatro, per i posti che ha il teatro e per la sostenibilità dei biglietti».

Il ragionamento è semplice: chiamare artisti molto conosciuti comporta costi elevati, che inevitabilmente ricadono sugli spettatori. E in una città come Reggio, dove tante famiglie devono fare i conti con le spese quotidiane, non è sempre possibile sostenere il prezzo di un biglietto da 50, 60 o addirittura 80 euro.

Da qui la scelta di cambiare prospettiva, proponendo una stagione che affianchi alcuni nomi conosciuti ad artisti meno presenti sui palcoscenici reggini, offrendo al pubblico anche l'occasione di scoprire nuovi interpreti.

«Abbiamo cercato di incastrare qualche grande nome insieme a gente che qua non è mai venuta», ha raccontato Piromalli, rivendicando una selezione costruita dopo aver visto personalmente gli spettacoli proposti.

Non si tratta dunque di rinunciare alle ambizioni artistiche, ma di trovare un equilibrio tra qualità, sostenibilità economica e possibilità di coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

Abbonamenti ridotti di oltre il 50%: «Così puoi andare a teatro e mangiare pure una pizza»

La novità più concreta della stagione riguarda proprio i prezzi. L'Officina dell'Arte ha ridotto di oltre il 50% il costo degli abbonamenti rispetto allo scorso anno, mentre anche i biglietti per i singoli spettacoli hanno subito una diminuzione superiore al 20%.

«Con la spesa di ora, l'anno scorso se ne faceva uno, quest'anno se ne fanno due di abbonamenti», ha spiegato Piromalli.

Dietro questa decisione c'è una considerazione che il direttore artistico ha raccontato con la consueta ironia: quando una famiglia decide di acquistare gli abbonamenti per il teatro, spesso deve fare una vera e propria riunione per capire se quella spesa può rientrare nel bilancio domestico.

E allora anche una serata che dovrebbe essere un momento di svago rischia di diventare una preoccupazione economica.

«L'Officina dell'Arte, nel suo piccolo, perché non siamo una holding, ti dà la possibilità di vedere il teatro. E qui invece tu puoi mangiare pure la pizza. Perché ti rimangono i soldi».

Una battuta che racconta bene lo spirito con cui Piromalli ha costruito questa stagione. Il teatro non dovrebbe costringere una famiglia a scegliere tra una serata di spettacolo e un'altra piccola occasione di svago.

Una filosofia che punta sul divertimento e sulla commedia brillante, con l'obiettivo di regalare al pubblico qualche ora lontano dai problemi quotidiani, senza rinunciare al valore culturale di ciò che viene portato in scena.

La risposta degli spettatori sembra incoraggiante: gli abbonati hanno già superato quota 500, mentre prosegue la vendita dei biglietti per i singoli appuntamenti.

Il teatro come occasione di inclusione

Accanto all'offerta artistica resta anche l'impegno sociale dell'Officina dell'Arte, che per ciascuno dei dodici spettacoli mette a disposizione 30 biglietti per ognuna delle sei associazioni coinvolte.

Un'iniziativa che consente anche a persone in situazioni di fragilità di prendere parte alla vita culturale cittadina e che Piromalli intende continuare a portare avanti.

È un altro modo di intendere il teatro, non soltanto come luogo di spettacolo, ma come spazio di incontro, condivisione e partecipazione.

Sabato il debutto con Ernesto Maria Ponte

Il nuovo cartellone prenderà il via sabato 14 novembre alle 20.45, con Ernesto Maria Ponte e la A-Social Band nello spettacolo «Il Diverticolo». Una serata all'insegna della comicità e della musica, in linea con l'identità che l'Officina dell'Arte ha costruito nel corso degli anni.

Per Piromalli si apre così un altro capitolo di un percorso iniziato dodici anni fa, con la volontà di continuare a portare pubblico a teatro nonostante le difficoltà economiche che interessano il settore. Per il Cilea potrebbe aprirsi una fase nuova. Le intenzioni di Cannizzaro sono ambiziose e il rilancio culturale della città rappresenta certamente un terreno sul quale la nuova amministrazione sarà chiamata a dimostrare la propria capacità di incidere.