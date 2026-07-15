Si è svolta, a Locri, sulla terrazza di “Casa Ilenia”, residenza di numerosi eventi culturali, “Il Calice letterario: tra un’emozione e un sorso”. Protagonista della serata Giovanna Alma Ripolo, autrice del romanzo “Il faro. Verso un nuovo inizio” (Vintura Edizioni).

Nell’incantevole cornice offerta dalla location, impreziosita dalle bollicine tipiche dell’area crotonese e dall’ospitalità raffinata di Ilenia Caccamo, appassionata organizzatrice di eventi ricchi di fascino, Maria Teresa D’Agostino ha accompagnato il numeroso pubblico in un viaggio appassionante tra le pagine del romanzo dell’autrice crotonese. Il libro esplora come una figura di riferimento, rappresentata dal faro, possa trasformarsi in un punto di incontro dove si intrecciano storie di epoche diverse, rivelando così la sua duplice natura di simbolo e di crocevia di destini attraverso il tempo.

Ospiti dell’incontro gli editori della giovanissima casa editrice calabrese, Vintura Edizioni, Vincenzo Di Giorgio e Alessandra De Vita, che hanno approfondito il ruolo e l’importanza della passione e dell’artigianalità nel campo dell’editoria in un tempo come il nostro governato dall’Intelligenza Artificiale.

Durante la serata, il dibattito si è arricchito di interessanti riflessioni sul valore attuale della scrittura, sottolineando quanto sia fondamentale dedicarsi alla lettura e al confronto diretto con la creatività umana, soprattutto in un contesto in cui l’intelligenza artificiale sta assumendo un ruolo sempre più centrale. Si è evidenziata l’importanza di preservare e valorizzare la spontaneità e l’originalità dell’espressione personale, ponendo l’accento su come il dialogo tra le persone possa offrire nuove prospettive e stimoli, in contrasto con l’omogeneità e la rapidità tipica delle tecnologie digitali.

Nota biografica

Giovanna Alma Ripolo, docente di Filosofia e Storia presso il Liceo Classico Pitagora di Crotone, è da sempre attiva nel campo dell’innovazione metodologica, settore in cui ha ricevuto diversi riconoscimenti anche a livello internazionale, come l’inserimento tra i sei insegnanti finalisti dell’Atlante Italian Teacher Award 2022. È promotrice di numerose iniziative culturali. Amante della scrittura, ha pubblicato vari interventi su testate giornalistiche e siti specializzati.

È del 2004 il suo libro di poesie “Cieli Senza Blu” (Princesse Editrice), mentre il suo primo romanzo, “Il Corpo Ricorda. Anatomia di un’anima” (Falco M. Edizioni) risale al 2022. Nel 2019 viene selezionata nell’Antologia di “Racconti calabro-lucani” (Historica Edizioni). Nel 2023 è stata insignita del Premio Letterario Ofelia Giudicissi. Nel 2024 pubblica la sua raccolta di racconti “Pezzi” (Vintura Edizioni) con la prefazione dello scrittore Vins Gallico. Viene premiata per le sue poesie nella II Edizione del Festival di poesia “A sud di ogni altrove”. Nel 2025 pubblica il suo secondo romanzo “Il faro. Verso un nuovo inizio” (Vintura Edizioni).