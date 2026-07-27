Premiati nuovi Ambasciatori del Bergamotto e celebrata l’eccellenza del territorio tra ricerca, arte, moda e gastronomia

Si è conclusa ieri sera, nella splendida cornice dell’Arena Ciccio Franco sul Lungomare Italo Falcomatà, la ventiseiesima edizione del Bergafest, la grande manifestazione di rilievo internazionale dedicata alla valorizzazione e promozione dell’«Oro Verde» della Calabria.

Un sentito e profondo ringraziamento va al Professor Vittorio Caminiti, Presidente dell’Accademia ed autentico fautore e anima instancabile di questa straordinaria iniziativa. Grazie alla sua visione illuminata e alla dedizione profusa negli anni, il Bergamotto di Reggio Calabria continua ad ottenere un grandissimo risalto mediatico e il meritato riconoscimento per la qualità e la versatilità delle sue applicazioni scientifiche, culturali, gastronomiche ed artistiche.

La ricca giornata di festeggiamenti ed eventi si è aperta con la visita guidata presso il Museo Nazionale del Bergamotto, seguita dagli incontri tematici dedicati ai "Cibi Profumati", il Vernissage e l'esclusiva Cena Degustazione.

La serata è poi proseguita all'Arena Ciccio Franco, condotta brillantemente dalla giornalista RTV Eva Giumbo e da Luca Galtieri (già conduttore di Striscia la Notizia), con gli apprezzati momenti musicali curati dal Maestro Pippo Campolo.

L'evento si è concluso in grande stile ieri sera proprio presso l'Arena Ciccio Franco con uno spettacolare ed incantevole defilè di moda realizzato sotto la raffinata direzione artistica di Pino Causini, regalando al numeroso pubblico presente uno show di altissimo livello che ha unito l'eleganza sartoriale alle edizioni d'eccellenza del nostro territorio.

Durante la manifestazione, l'Accademia Internazionale del Bergamotto ha insignito del titolo di Ambasciatore illustri personalità del panorama scientifico, culturale, artistico e gastronomico internazionale:

SESSIONE RICERCA SCIENTIFICA:

Prof. Dr. Y. Oğuz Acar

Prof. Murat Aksoy

Scienziato Roberto Crea

Rita Donadei (Direttore Commerciale di Nasomatto e Orto Parisi)

SESSIONE CULTURA:

Prof. Davide Cassi

Beppe Convertini (Conduttore, Attore e Autore RAI)

Ottavio Di Brizzi (Giornalista)

Sara Ricci (Attrice)

Antonio Tallura (Attore)

SESSIONE GUSTO:

Stefano Ferrara (Maestro Gelatiere)

Tommaso Foglia (Maestro Pasticcere)

SESSIONE COMUNICAZIONE:

Prof. Marco Lombardi (Docente Universitario, Giornalista e Regista)

PREMIO SPECIALE TABACCHIERA D'ORO

Il prestigioso Premio "Tabacchiera d'Oro" (XVII Edizione) è stato conferito al Capo Redattore Editoriale della Gazzetta del Sud, Piero Gaeta, per aver realizzato opere eclatanti a favore del Bergamotto di Reggio Calabria.

RINGRAZIAMENTI AGLI SPONSOR E AI PARTNER

L'organizzazione e la riuscita dell'evento sono state rese possibili dal fondamentale supporto di partner, sponsor ed enti istituzionali.

Un sincero e sentito ringraziamento va a:

Sponsor e Partner Artistici/Aziendali: Style Project di Rosalba Pizzi, la Scultrice Valeria Scutari, Bartolo Bonavoglia Group, H&AD, Fondazione ITS Academy Energia Reggio Calabria, Liquirizia Amarelli (dal 1731), Caffo (1915), Callipo (dal 1913), Cremeria Sottozero Pennestrì, Mangiatorella, Le Nacatole di Zia Fiorella, Raggio di Sole, Drogheria Culinaria, Nims, Do.Car Srl, LIU-JO, NAÏMA, PINKO, EXIGE, ROCCA, Mediterraneos Production, Aran-C, Gran Galà Italia, Polo del Bergamotto di Reggio Calabria 2015 e Confraternita della Frittola Reggina.

Partner Istituzionali: Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Calabria (Calabria Straordinaria), ARSAC, Comune di Reggio Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Associazioni di Categoria e Professionali: APCI (Associazione Professionale Cuochi Italiani), APAR (Associazione Pasticceri Reggini), Associazione Italiana Gelatieri, F.I.C.E.