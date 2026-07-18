Parte la diciassettesima Edizione di Verso Sud il Festival del cinema mediterraneo all’Arena Alberto Neri di Catona, dal 18 Luglio al 28 Agosto, con la Direzione artistica di Luciano Pensabene e quella organizzativa di Lillo Chilà. Ancora una Stagione di grandi film tra novità e riconferme di registi e attori molto amati dal pubblico reggino: narrazioni importanti all’insegna di un cinema di qualità sempre più specchio della realtà che non si sfila davanti a tematiche urgenti quali i problemi sociali, la marginalità, le solitudini contemporanee, l’inclusione, le migrazioni, la guerra, questa volta vista con gli occhi dei bambini.

Storie messe per immagini spesso col tono della commedia, nella più pura tradizione italiana, che riflette temi drammatici con toni a volte leggeri o grotteschi. Si parte quindi questa sera, Sabato 18 Luglio, con La Vita come va di Riccardo Milani (Nastro d'argento miglior commedia dell'anno) con un grande cast guidato da Diego Abbatantuono e Virginia Raffaele, la storia di un pastore sardo che resiste al tentativo di non soccombere alla trasformazione dei suoi terreni in resort di lusso.

Il 20 Luglio il nuovo film di Vincenzo Marra che è stato uno dei registi di punta della nuova scena napoletana, Era è una commedia agrodolce sulla solitudine degli anziani ma anche un confronto con l’altro, una badante cingalese, che cambierà le sorti delle due donne protagoniste. Il 27 Luglio Gioia mia di Margherita Spampinato descrive in maniera delicata un rapporto nonna nipote come uno scontro-incontro tra generazioni che creerà un legame profondo, protagonista Aurora Quattrocchi che per questo ruolo ha vinto il Premio David di Donatello come miglior attrice. Il 31 Luglio si va su un classico senza tempo che vede protagonista uno dei più importanti attori del teatro e del cinema italiani, Alessio Boni sarà infatti Don Chisciotte per la regia di Fabio Segatori, girato in Calabria che vede tra gli attori anche il “nostro” Marcello Fonte.

Il 3 Agosto una prima visione in città con il film israeliano The Sea, un road movie essenziale che intreccia tensione, tenerezza e un’idea semplice e potentissima: il diritto di un bambino (palestinese) a sognare. La Salita verrà proiettato il 7 Agosto e vede il debutto alla regia dell’attore Massimiliano Gallo, in un’opera coraggiosa che rende omaggio a Eduardo De Filippo, mescola realtà e fantasia, personaggi reali e personaggi inventati, per costruire un grande affresco di sentimenti e passioni, ambientato nel carcere minorile di Nisida in una Napoli di 40 anni fa, lontana e diversa ma in fondo anche molto simile a quella di oggi. La commedia francese La Festa è finita l’11 Agosto racconta con toni grotteschi lo scontro tra i ricchi proprietari di una sontuosa villa e i loro custodi, con un giovane avvocato a mediare. Il Maestro di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino vede ripetersi la collaborazione dei due dopo il grande successo de L’Ultima notte di Amore, presentato a Verso Sud la scorsa estate, questa volta la pellicola è ambientata nel mondo del tennis, sport che ha visto un exploit in Italia negli ultimi anni, proiezione il 17 Agosto. Il Quieto vivere è una delle scommesse di questa edizione, il 20 Agosto.

Una disputa familiare in un piccolo borgo calabrese sfiora gli echi della tragedia greca con un linguaggio nuovo e spiazzante, diretto dal talentuoso Gianluca Matarrese e presentato alle Giornate degli Autori al Festival del cinema di Venezia. Lo chiamava Rock&Roll il 24 Agosto è un road movie tratto da una storia vera, quella di Mauro, un surfista rimasto invalido dopo un incidente, e di Federico, affetto da atassia di Friedreich. I due intraprendono un viaggio alla ricerca della libertà e del coraggio di vivere. Penultimo film in cartellone il 26 Agosto con tutta la comicità dirompente di Pif e della sua ultima fatica, …Che Dio perdona a tutti, ambientato in Sicilia, nel quale interpreta un agente immobiliare ossessionato dal cibo che conquista la donna dei sogni grazie ad un complice inaspettato, il Papa. Come ogni anno la chiusura è affidata ad un film internazionale, che vede ancora una volta protagonista una bambina, Il 28 Agosto Verso Sud presenta La torta del Presidente di Hasan Hadi, vincitore della Caméra d'Or al Festival di Cannes. Siamo nell'Iraq del 1990 durante l'embargo, e la piccola Lamia, viene sorteggiata, nonostante le sue preghiere di non essere scelta, per preparare una torta celebrativa per il dittatore Saddam Hussein…

Un’altra Stagione importante dunque firmata Polis Cultura che vedrà il ritorno del Premio Verso Sud dedicato alla memoria di Nicola Petrolino e realizzato dal Maestro Antonio Affidato docente dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria diretta da Piero Sacchetti. Il riconoscimento sarà assegnato al grande attore napoletano Massimiliano Gallo, presente quest’anno all’Arena Alberto Neri sia a Catonateatro con lo spettacolo Lettera ad Eduardo il 6 Agosto, che nel già citato film La Salita proiettato il giorno dopo, 7 Agosto, a Verso Sud