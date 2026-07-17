Cinque giorni intensivi, quaranta ore di lavoro, la Scuola di Recitazione della Calabria e uno dei più grandi maestri del teatro italiano contemporaneo: una masterclass di recitazione che ha segnato la storia della formazione teatrale in Calabria
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Si è conclusa presso la Scuola di Recitazione della Calabria (SRC) la masterclass di alta formazione attoriale condotta dal maestro Danio Manfredini, tra gli artisti più autorevoli e premiati del teatro italiano contemporaneo. Cinque giornate intensive dall’otto al 12 luglio 2026 per un totale di quaranta ore di lavoro hanno visto protagonisti gli allievi del primo e del secondo anno del Triennio Accademico della SRC, nella sede storica dell’ex carcere di Cittanova, edificio del 1904 trasformato dalla scuola da luogo di detenzione in polo di alta formazione artistica.
Otto ore al giorno di lavoro intensivo hanno scandito un programma rigoroso: le mattine dedicate al training avanzato di voce e corpo, i pomeriggi interamente riservati al lavoro attoriale, all’analisi del testo e alla scoperta di autori che hanno segnato la storia del teatro classico e contemporaneo. Un percorso formativo di altissimo livello che consolida il ruolo della SRC come scuola di recitazione professionale di riferimento in Calabria e nel Mezzogiorno.
«Sono rimasto sbalordito dalla preparazione artistica del maestro Manfredini, la cui fama ci precedeva ma che dal vivo si è rivelata ancora più straordinaria. Mi ha colpito anche come persona: un’umiltà rara, una disponibilità totale, e insieme un professionista assoluto che vive questo lavoro con dedizione viscerale. Un ringraziamento speciale va a tutto il team della scuola e ai nostri allievi, che si sono donati al cento per cento seguendo ogni sua indicazione con impegno e rigore» ha dichiarato Cordopatri, che ha sottolineato il valore simbolico della sede: «Il maestro ha apprezzato profondamente questi spazi, capaci di raccontare una storia importante attraverso la loro trasformazione da luogo di chiusura a luogo artistico e di libertà creativa. Quell’energia si è respirata in ogni giornata di lavoro perfetta per un lavoro fondato sulla verità e sull’essenzialità della recitazione».