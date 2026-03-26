Il Coro Polifonico del Conservatorio Fausto Torrefranca, diretto dal M° Gianfranco Cambareri, si esibirà sabato 28 marzo alle ore 19,30
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Sabato 28 marzo presso la Chiesa di Maria Santissima del Rosario con inizio alle ore 19,30 avrà luogo un concerto del Coro Polifonico del Conservatorio Fausto Torrefranca, diretto dal M° Gianfranco Cambareri. L’evento promosso congiuntamente da AMA Calabria e del Conservatorio Vibonese, rientra nel quadro delle attività musicale realizzate con il sostegno del Ministero della Cultura DG Spettacolo, dell’Assessorato Regionale alla Cultura e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Il programma, arricchito dalle meditazioni di S.E. Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo di Catanzaro-Squillace, propone un itinerario nella grande tradizione della musica sacra, attraversando secoli e linguaggi diversi: dalla polifonia rinascimentale di Palestrina e Tomás Luis de Victoria alle suggestioni contemporanee di Morten Lauridsen e Michael McGlynn, accanto a pagine di Domenico Bartolucci, Giuseppe Liberto e Antonio Lotti.
Il Coro Polifonico del Conservatorio “Fausto Torrefranca”, composto da studenti dell’Istituzione, rappresenta una delle realtà più significative della produzione artistica del Conservatorio. Sotto la guida del M° Cambareri, il coro ha intrapreso negli anni un percorso di crescita che lo ha portato a esibirsi in contesti di rilievo nazionale, distinguendosi per qualità esecutiva e attenzione al repertorio sacro.
Alla direzione il M° Gianfranco Cambareri, direttore di coro tra i più apprezzati a livello nazionale, con una consolidata esperienza nella direzione e nella formazione corale. La sua attività, che lo vede impegnato anche nella ricerca sul rapporto tra musica e liturgia e nella collaborazione con figure di riferimento come Mons. Giuseppe Liberto, si riflette in un lavoro artistico attento e rigoroso, capace di coniugare approfondimento musicale e dimensione spirituale.
“Crux Gloria” si conferma così non solo come una proposta musicale di alto livello, ma come un vero e proprio cammino di ascolto e meditazione, in cui la musica diventa strumento di riflessione e preparazione alla Pasqua.