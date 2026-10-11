L'evento chiamerà a raccolta un'ampia rete di professionisti e realtà del territorio: bibliotecari, pediatri, educatori, operatori culturali, amministratori e volontari uniti dall'impegno comune nel diffondere la lettura ad alta voce fin dai primissimi mesi di vita

Mettere al centro i bambini e le loro famiglie, riscoprendo la lettura condivisa come vera e propria relazione di cura, inclusione e benessere. Con questo spirito si terrà il prossimo 14 ottobre 2026 a Reggio Calabria, presso il Polo culturale "Mattia Preti" del Consiglio Regionale della Calabria, la Giornata Regionale Nati per Leggere Calabria.

L’appuntamento di quest'anno, dal titolo emblematico "Le biblioteche che accolgono, le parole che curano. Lettura, relazioni di cura e welfare culturale per l'infanzia", intende valorizzare il ruolo cruciale delle biblioteche e dei libri come presìdi di crescita cognitiva e sociale per le comunità. L'evento chiamerà a raccolta un'ampia rete di professionisti e realtà del territorio: bibliotecari, pediatri, educatori, operatori culturali, amministratori e volontari uniti dall'impegno comune nel diffondere la lettura ad alta voce fin dai primissimi mesi di vita.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di Raffaele Tarantino, Presidente AIB Calabria, e di Maria Luisa Scattoni, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità.

Il programma entrerà poi nel vivo con autorevoli contributi scientifici e culturali. Amalia Egle Gentile illustrerà come le Health Humanities rappresentino una chiave di lettura innovativa per costruire percorsi integrati tra salute e cultura. A seguire, la Professoressa Agata Polizzi, dell'Università di Catania, approfondirà la neurobiologia della lettura e i dimostrati benefici dello sviluppo cerebrale ed emotivo legati alla lettura ad alta voce nei primi anni di vita.

Un momento centrale della manifestazione sarà dedicato al consolidamento delle esperienze sul territorio con l'incontro "Nati per Leggere Calabria: una rete che cresce con le comunità".

I referenti regionali Tiziana Scarcella (AIB) e Domenico Capomolla (ACP) ripercorreranno le tappe di questo percorso virtuoso, condividendo le buone pratiche maturate nei comuni calabresi e le sfide future. Il punto culminante della giornata sarà rappresentato dal laboratorio partecipativo "Biblioteche per accogliere, parole per prendersi cura", curato dall'Istituto Superiore di Sanità, un'occasione di confronto pratico per scambiare strumenti e metodologie concrete volte a rafforzare il welfare culturale nei territori.

«La lettura condivisa nei primi anni di vita rappresenta un diritto fondamentale dei bambini e una straordinaria opportunità di crescita per le famiglie e per l'intera collettività», spiegano i referenti regionali del progetto. «Attraverso una stretta sinergia tra biblioteche, pediatri, educatori, istituzioni e associazioni continuiamo a costruire una rete capace di generare inclusione, partecipazione e benessere, portando i libri e le storie sempre più vicino alla vita quotidiana delle persone».

La Giornata Regionale rappresenta così un’occasione chiave per fare il punto sui traguardi raggiunti in Calabria e per rinsaldare le alleanze tra il mondo della cultura, della sanità e dell'educazione, nella convinzione che la lettura sia a tutti gli effetti un fondamentale strumento di promozione della salute e di cittadinanza attiva.

L'iniziativa è organizzata da Nati per Leggere Calabria in collaborazione con il Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità, con il sostegno di AIB Calabria e con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, de Il Villaggio per Crescere di Bagaladi e dell’Associazione CambiaMenti.