Una data continua ad attraversare la storia culturale di Reggio Calabria: il 28 febbraio 1951. Quella sera il sipario del Teatro Francesco Cilea si alzò sull'«Aida» di Giuseppe Verdi e sulla voce di Maria Callas. La città usciva dagli anni difficili del dopoguerra e il teatro, appena restituito alla sua funzione dopo il restauro, diventava il simbolo di una nuova stagione. Oggi, a distanza di settantacinque anni, quel legame torna a riaffiorare attraverso un riconoscimento che guarda al passato ma parla anche al presente e al futuro della città.

Il Teatro Francesco Cilea è infatti tra i 24 teatri storici italiani selezionati per il Premio Internazionale Maria Callas, iniziativa promossa nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita del celebre soprano. Al teatro reggino è stata assegnata la medaglia celebrativa «Verona Callas 100», un riconoscimento che testimonia il legame storico tra il Cilea e una delle figure più importanti della lirica mondiale.

A ritirare il premio a Roma, su delega del sindaco Francesco Cannizzaro, è stato il consigliere comunale Paolo Bilardi, tra i più giovani eletti dell'attuale Consiglio comunale. Nel corso dell'incontro con la stampa organizzato nel foyer del teatro cittadino, Bilardi ha sottolineato il valore simbolico del riconoscimento e il significato che esso assume per Reggio Calabria.

«Maria Callas rappresentò un momento di rinascita per la città», ha spiegato. «I cronisti dell'epoca descrissero quella stagione come un nuovo inizio per Reggio Calabria. Questo premio ci restituisce quella memoria e ci ricorda che il Teatro Cilea continua a essere un luogo vivo, capace di produrre cultura, identità e partecipazione».

Le parole del consigliere richiamano una pagina che appartiene alla memoria collettiva cittadina. La presenza della Callas nel 1951 non fu soltanto un grande evento artistico. Fu il segnale di una città che cercava di ricostruire sé stessa anche attraverso la cultura. L'«Aida» venne replicata pochi giorni dopo il debutto, a conferma dell'eccezionale successo ottenuto, e contribuì a consolidare il prestigio del teatro reggino nel panorama nazionale.

Da qui il valore di un riconoscimento che non premia soltanto un edificio o una stagione teatrale, ma una storia lunga oltre un secolo. Una storia fatta di spettacoli, musica, prosa, danza e grandi protagonisti che hanno attraversato il palcoscenico del Cilea contribuendo a renderlo uno dei principali presìdi culturali del Mezzogiorno.

Bilardi ha voluto evidenziare come la medaglia celebrativa ricevuta a Roma appartenga idealmente all'intera città. Per questo il riconoscimento sarà custodito all'interno del Teatro Cilea, affinché possa diventare patrimonio condiviso della comunità e simbolo di un percorso culturale che continua ancora oggi.

Nel suo intervento il consigliere ha anche ribadito la volontà dell'amministrazione comunale di investire sulla cultura come leva di crescita e sviluppo. «Dobbiamo essere orgogliosi della nostra storia e continuare a valorizzarla», ha affermato. «La cultura, le competenze e la partecipazione devono essere messe al servizio della comunità. È questa la responsabilità che abbiamo come amministratori e come cittadini».

Un passaggio che si intreccia con la visione della nuova amministrazione comunale, chiamata a confrontarsi con la sfida di rendere il patrimonio culturale cittadino sempre più accessibile, attrattivo e capace di dialogare con le nuove generazioni.

Per Bilardi, alla sua prima uscita ufficiale da rappresentante istituzionale del Comune, la cerimonia romana ha rappresentato anche un motivo di orgoglio personale. «Quando ho sentito nominare il Teatro Francesco Cilea ho provato una grande emozione», ha raccontato. «Perché il nostro è un teatro che non vive soltanto nei ricordi. È una realtà viva, frequentata, che continua a essere parte integrante della vita culturale della città».

Dal 1951 al 2026, dal debutto di Maria Callas alla medaglia celebrativa ricevuta nel suo nome, il filo che lega il Teatro Cilea alla storia culturale di Reggio Calabria continua dunque a intrecciarsi. Un filo che attraversa generazioni diverse e che oggi affida alla città una nuova responsabilità: custodire la propria memoria e trasformarla in una risorsa per il futuro.