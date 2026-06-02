Al Circolo Tennis “Rocco Polimeni” il saggio conclusivo del laboratorio teatrale che unisce Liceo Classico e Artistico in un progetto dedicato alla cultura, alla creatività e alla forza educativa del teatro antico

Il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” ospiterà giovedì 4 giugno alle ore 20.30 lo spettacolo che vedrà gli allievi del laboratorio teatrale del Liceo “T. Campanella - M. Preti - A. Frangipane”, coordinato dai docenti Maria Gabriella Marino – latino e greco liceo classico –, Paola Spina – filosofia e storia liceo artistico – e Pietro Rossetti – discipline letterarie liceo artistico –, cimentarsi nella messinscena della tragedia «Elena» di Euripide.

È il momento conclusivo, aperto alle famiglie e alla città, di un percorso attivo già da quattro anni, ma che questa volta vede la sinergia dei due Licei, Classico e Artistico, nella realizzazione di uno spettacolo in cui immaginazione, creatività, studio del testo ed espressività si coniugano perfettamente nella lezione imperitura e sempre attuale del mondo antico.

Scenografie e costumi sono a cura del Liceo Artistico.

Il Dirigente Scolastico, avv. Lucia Zavettieri, gli studenti, i docenti e tutto il personale del liceo vi aspettano.