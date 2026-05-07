Debutto a Roma di “SPIN-OFF” e sinergia con Barbara Alicandro per avviare una nuova compagnia radicata in Calabria
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Dopo trent'anni di carriera trascorsi nella Capitale, la coreografa Francesca Spataro sceglie di tornare alle proprie radici, portando con sé un bagaglio di esperienza e una missione ambiziosa: offrire un nuovo polo di produzione culturale al territorio calabrese attraverso la fondazione della sua compagnia.
Questo «ritorno a casa» segna l'inizio di un profondo gemellaggio culturale tra la Calabria e la Regione Lazio. Il legame tra queste due terre sarà celebrato sul palcoscenico il prossimo 15 maggio alle ore 21:00, presso il Teatro Garbatella di Roma, con un evento coreutico che unisce le visioni di due artiste d'eccellenza.
Lo Spettacolo: Un incontro tra Calabria e Lazio
La serata vedrà il debutto di due opere nate dalla collaborazione e dalla storica amicizia tra la coreografa Francesca Spataro e la collega laziale Barbara Alicandro (originaria di Formia):
«SPIN-OFF»: firmato da Francesca Spataro, un lavoro che esplora nuove direzioni creative e segna ufficialmente l'avvio del suo progetto artistico e professionale sul territorio calabrese.
«LEGGERI AL VENTO»: firmato da Barbara Alicandro, una creazione che dialoga con la precedente in un flusso di movimento e suggestioni condivise, portando l'identità artistica del basso Lazio nel cuore della Capitale.
Un progetto per il futuro della Calabria
L'obiettivo della coreografa Francesca Spataro è consolidare la presenza della sua compagnia in Calabria per offrire opportunità ai talenti locali e arricchire l'offerta culturale della regione. L'impegno per i prossimi mesi è quello di portare questo evento nel territorio calabrese, replicando lo spettacolo come simbolo di questo nuovo inizio e della sinergia tra Calabria e Lazio.
«Dopo trent'anni di vita e lavoro a Roma, sento il bisogno di restituire alla mia terra quanto ho imparato», dichiara Francesca Spataro. «Questo debutto con Barbara è il simbolo di un'unione artistica che scavalca i confini regionali per creare bellezza e lavoro culturale».