C’è il ritmo e il talento italiano dietro uno degli eventi privati più esclusivi dell’estate nell’isola di Paxos, in Grecia. Il percussionista calabrese Gabriele Malgeri, in arte Daimon, è stato ufficialmente ingaggiato per firmare la colonna sonora live di un prestigioso party di lusso che si terrà nei prossimi giorni nella splendida cornice dell’Aeolus Beach Bar, meta d’élite del jet set internazionale e recentemente frequentato da star hollywoodiane del calibro di Morgan Freeman.

L’ingaggio rappresenta una vera e propria storia di successo e meritocrazia nell’era digitale: l’artista è stato, infatti, notato e ingaggiato direttamente sulla piattaforma globale Gig Heaven da una facoltosa famiglia australiana, che lo ha fortemente voluto per celebrare un importante compleanno privato, confermando l’appeal internazionale e il forte richiamo che i performer italiani riscuotono all’estero nel settore del luxury entertainment.

Gabriele Malgeri, definito dalla critica tra i migliori percussionisti della nuova scena calabrese, è già noto nel panorama nazionale per la sua capacità di fondere groove moderni e performance live ad alta energia. Con questo set oltre i confini italiani, Daimon porterà a Paxos una proposta musicale unica, caratterizzata da un mix di tecnica, improvvisazione e forte impatto visivo.

“Portare le mie percussioni in un paradiso come Paxos è un’emozione incredibile e una grandissima opportunità”, ha dichiarato l’artista alla vigilia della partenza. “Essere scelti dall’altra parte del mondo da una famiglia australiana attraverso il web dimostra che la musica non ha confini. Suonare in contesti simili richiede una grandissima flessibilità e la capacità di connettersi subito con un pubblico cosmopolita. Non vedo l’ora di far battere il cuore di questo evento a colpi di ritmo”.

I dettagli specifici del party privato rimangono strettamente riservati, ma i follower dell’artista potranno seguire i retroscena della trasferta e i momenti salienti della performance attraverso i contenuti multimediali che verranno pubblicati sul suo profilo Instagram ufficiale.