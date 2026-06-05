Note e parole per tre spettacoli all’insegna delle emozioni: il “Rapsodie Agresti Calabriae Opera Musica Festival” ha concluso la programmazione (ma ci sarà ancora un’appendice con un concerto il 14 giugno, nonchè un altro grande evento il 17 luglio) con una serie di appuntamenti che hanno coinvolto il pubblico di Reggio Calabria, Taurianova e Cosenza, spaziando tra musica e teatro e suggellando così una stagione ricca di successi e conferme.

La rassegna - promossa da Traiectoriae, con il sostegno del Mic, e diretta da Domenico Gatto e Renato Bonajuto - ha proposto, dunque, tre eventi di assoluto rilievo: a partire da “Callas/Pasolini - Inutilizzabili deduzioni”, spettacolo teatrale incentrato sull’incontro tra due personalità, due figure importanti e due anime apparentemente differenti, ma in realtà accomunate, oltre che dalla cultura, dalle loro sofferenze ed inquietudini. Mele Ferrarini e Mila Manzini le hanno restituite sul palcoscenico del Cartoline After Club di Reggio Calabria, attraverso un racconto inconsueto e inedito del rapporto tra la diva della lirica e del grande intellettuale, a partire dalla collaborazione per il film “Medea”. Un percorso denso di ricordi, riflessioni, con tocchi poetici e con un accenno anche al dualismo tra palcoscenico e vita, tra personaggio e realtà. Un intenso momento teatrale, che ha animato la serata del 29 maggio a Reggio, mentre a Taurianova il Festival proponeva, in contemporanea, un altro appuntamento, questa volta musicale: di scena - presso la Chiesa degli artisti in Santa Lucia - in “Metamorfosi sonore”, il Trio Elysium, con Armando Pagnotta al sax, Veronica Romeo al flauto e Anna Lucia Trimboli al pianoforte. Un programma che ha posto l’accento sulla ricerca che questo trio porta avanti, ovvero la riscoperta di composizioni nate per l’ensemble dei loro strumenti o di trascrizioni appositamente realizzate, al centro di una performance che ha unito grande tecnica, virtuosismi e talento interpretativo.

Spazio, infine, al concerto “Laude di San Francesco”, ospitato, il primo giugno, dalla Chiesa di San Domenico di Cosenza: un viaggio tra parole e note, quello sviluppato attraverso il progetto musicale coordinato dal compositore Vincenzo Palermo, e che ha visto come protagonista l'Orchestra d'Archi del Festival, diretta da Leonardo Vulcano, e composta da Cristian Salerno, Benedetta Genoese, Ginevra Alighieri, Daniele Pietramala, Annamaria Licciardone (violini), Carolina De Filippo, Asia Termine (viole), Martina Anna Milone, Aurora Crivaro (violoncelli), Andrea Giorgi (contrabbasso) e Martina Petrungaro (organo). Insieme alle voci del mezzosoprano Andreina Drago e del basso Giuseppe Zema, si è dato vita ad un momento musicale denso di spiritualità ed emozioni, frutto dell’incontro tra i testi di San Francesco D’Assisi e di Monsignor Luigi Renzo, riecheggianti le figure di Natuzza Evolo e Padre Mariano da Torino, e le note. Presenti in platea anche i compositori Vincenzo Palermo, Alexandra Rudakova, Rodolfo Saraco e tanti giovani allievi delle classi di composizione del Conservatorio di Musica "Giacomantonio" di Cosenza, tra cui Luca Sposato, Salvatore Marino, Gennaro Salatino e Leonardo Vulcano, autori delle musiche delle Lodi Francescane eseguite nella seconda parte della serata.

Una performance che ha, dunque, affascinato e coinvolto il pubblico, concludendo nel migliore dei modi la programmazione di “Rapsodie Agresti”: ma l’edizione 2026, come si diceva, avrà un’appendice, ovvero il Gran Galà Lirico “Convivio musicale”, che si terrà domenica 14 giugno, alle 21, all’Accademia Senocrito di Locri: di scena, con la direzione di Cettina Nicolosi e di Andrea Francesco Calabrese, l’Orchestra Sinfonica “La Nuova Verdi”, il mezzosoprano Sofio Janelidze e il soprano Valeria Bastone.

Inoltre, il festival proporrà ancora un altro grande evento, tra musica e cinema, il 17 luglio.