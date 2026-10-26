Un'apertura straordinaria con ingresso gratuito dalle 11.00 alle 19.00. Presso la prestigiosa cornice di Palazzo Baldari, alle 11.00 si svolgerà la cerimonia inaugurale alla quale seguirà una riflessione sull'importanza dei presidi culturali sul territorio.

Un momento che vedrà coinvolte istituzioni, associazioni e enti del terzo settore. In particolare, verranno presentati gli interventi effettuati grazie alle misure del PNRR, che restituiranno alla comunità un Museo moderno e accessibile.

A seguire le visite guidate nei rinnovati spazi museali. «In questi anni - dichiara il Direttore del Museo Arch. Simona Bruni - abbiamo investito importanti risorse al fine di garantire maggiore inclusività e rendere il museo accessibile a tutti. Per questo motivo i recenti interventi PNRR sono di fondamentale rilievo. Perchè i luoghi della cultura sono presidi di sviluppo e socialità e un Museo aperto, inclusivo e accessibile è un investimento necessario per il futuro delle giovani generazioni e per il benessere della comunità».