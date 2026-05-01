L’istituto reggino finalista nella categoria “Arte e Cultura”. Il ministro invita i ragazzi a Roma: «È un prestigioso traguardo che testimonia l’importanza di sostenere e valorizzare il talento di ogni studente e il lavoro straordinario dei docenti»

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha espresso soddisfazione per l’inserimento di due scuole italiane tra i 50 finalisti della prima edizione del Global Schools Prize 2026, prestigioso riconoscimento internazionale promosso dalla Varkey Foundation e dedicato alle istituzioni scolastiche più innovative e di maggiore impatto a livello globale.

L’IISS “Ettore Majorana” di Brindisi è stato inserito tra i finalisti nella categoria “Trasformazione tramite IA”, grazie all’impegno consolidato nell’ambito dell’Intelligenza artificiale etica applicata all’istruzione; il Liceo scientifico statale “Alessandro Volta” di Reggio Calabria è, invece, finalista nella categoria “Arte e Cultura”, a conferma della qualità dell’offerta formativa italiana anche nei percorsi umanistici e creativi.

«Essere annoverati tra le migliori esperienze selezionate a livello internazionale rappresenta un motivo di grande orgoglio e testimonia la qualità e la capacità innovativa della scuola italiana. Le esperienze dell’IISS ‘Ettore Majorana’ e del Liceo scientifico ‘Alessandro Volta’ dimostrano come sia possibile coniugare innovazione, eccellenza formativa e apertura ai territori. Desidero invitare al Ministero gli studenti coinvolti e le loro comunità scolastiche per condividere insieme questo prestigioso traguardo, che testimonia l’importanza di sostenere e valorizzare il talento di ogni ragazzo e il lavoro straordinario dei docenti» ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.