La manifestazione, promossa dall'Amministrazione Comunale di Grimaldi, dall'Accademia Mediterranea delle Lettere, delle Arti e delle Scienze e dall'A.S.D. Sportland Club

Nei giorni 27 e 28 giugno, il suggestivo Loggione del Comune di Grimaldi ha ospitato la seconda edizione di Grimaldi LetterArti, rassegna dedicata alla cultura, alla letteratura e alle arti, capace di coniugare parole, storia e creatività in un unico percorso di grande valore culturale.

La manifestazione, promossa dall'Amministrazione Comunale di Grimaldi, dall'Accademia Mediterranea delle Lettere, delle Arti e delle Scienze e dall'A.S.D. Sportland Club, ha visto la partecipazione degli autori Roberta Sicolo, Luigi Michele Perri e Ciro Cianni, protagonisti di incontri che hanno suscitato interesse e coinvolgimento da parte del pubblico.

Tra le protagoniste dell'evento anche l'artista taurianovese Carmelita Caruso, la cui esposizione ha arricchito e valorizzato gli spazi del Loggione, offrendo ai visitatori un'esperienza artistica intensa e coinvolgente. Le sue creazioni, caratterizzate da una forte sensibilità espressiva e da una raffinata ricerca estetica, hanno dialogato armoniosamente con il contesto della manifestazione, creando un perfetto connubio tra arte figurativa e letteratura.

La presenza di Carmelita Caruso ha rappresentato un importante valore aggiunto per la rassegna, confermando come l'arte visiva possa diventare elemento essenziale di un evento culturale capace di mettere in relazione linguaggi diversi e sensibilità artistiche.

L'esposizione ha riscosso apprezzamenti da parte del pubblico e degli organizzatori, contribuendo a rendere ancora più prestigiosa una manifestazione che si conferma punto di riferimento nel panorama culturale calabrese. La partecipazione dell'artista taurianovese testimonia inoltre il dinamismo e la qualità della produzione artistica del territorio, capace di farsi ambasciatrice della cultura calabrese attraverso opere che emozionano e invitano alla riflessione.

La seconda edizione di Grimaldi LetterArti si chiude così con un bilancio estremamente positivo, grazie alla sinergia tra istituzioni, associazioni e protagonisti del mondo culturale, che hanno saputo dare vita a un appuntamento di grande spessore umano e artistico. L'incontro tra letteratura, arte e valorizzazione del patrimonio culturale ha confermato il valore di una manifestazione destinata a crescere e a consolidarsi nel panorama culturale della Calabria.

In questo contesto, il contributo artistico di Carmelita Caruso ha rappresentato uno dei momenti più significativi della rassegna: le sue opere hanno saputo impreziosire il Loggione del Comune di Grimaldi, trasformandolo in uno spazio dove arte e letteratura si sono incontrate in un dialogo capace di emozionare il pubblico e di esaltare la bellezza dell'espressione artistica contemporanea.