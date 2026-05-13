È tutto pronto a Oppido Mamertina per accogliere un artista musicale di fama internazionale, già presente in altre occasioni nella cittadina aspromontana, che lui stesso definisce “la mia meravigliosa famiglia di Oppido”. Si tratta del Maestro Antonio Morabito, pianista reggino che sabato 16, alle ore 18.00, si esibirà con un Piano Recital al Cinema Teatro di Oppido, da poco riaperto dopo la ristrutturazione e che, proprio con il Maestro Morabito, apre per la prima volta le porte per ospitare un evento musicale di alti livelli.

Promotrice dell'evento – insieme al Comune di Oppido Mamertina ed al progetto Aida – è l'Orchestra di fiati “Giuseppe Rechichi”, soprattutto nella persona del suo Direttore Artistico, il Maestro Stefano Calderone. formativo di grande rilievo”.