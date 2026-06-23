Il 24 e 25 giugno il Dipartimento di Architettura e Design della Mediterranea apre un confronto con istituzioni, imprese e comunità per misurare gli effetti della Terza Missione e costruire nuove prospettive di sviluppo per la Calabria

Il 24 e 25 giugno, con avvio alle ore 11 della prima sessione dei lavori, si apriranno le Giornate di Studio sulla Terza Missione del dipartimento di Architettura e Design con una forte declinazione alla missione che per eccellenza trasferisce la qualità della ricerca e della formazione al territorio.

“IMPACTdAeD. Generare Valore. Università, comunità, impatto” si terrà in Aula Magna Ludovico Quaroni. I Laboratori dAeD, i delegati, i docenti e giovani ricercatori narrano attività e public engagement per misurare gli impatti e le prospettive future delle attività di ricerca e di disseminazione e divulgazione che hanno un particolare trasferimento sul territorio calabrese e della città metropolitana di Reggio Calabria, ma anche con livelli di importanti ricadute in altri territori della Regione Calabria, nazionali e internazionali.

Una valutazione di quanto fatto ma anche una chiamata al territorio al fine di intraprendere attività di interesse per il suo sviluppo e la sua crescita, insieme alle migliori intelligenze e competenze disponibili al dAeD della Mediterranea.

Due giornate di studio in cui il dipartimento di Architettura e Design racconta insieme a oltre 130 stakeholders con cui ha stipulato negli ultimi tre anni Convenzioni di collaborazione scientifica e culturale per la ricerca, la formazione e i tirocini curriculari, le proprie capacità di trasferire conoscenza, formare competenze, organizzare processi di sviluppo e competitività per enti, aziende, altri centri e università di ricerca, associazioni del terzo settore.

Un avvio dei lavori con la presentazione da parte della Direzione del Dip. Prof.ssa Consuelo Nava e del Vicedirettore Prof. Nino Sulfaro, insieme ai delegati prof.sse Marinella Arena e Paola Raffa, Prof.ri Ottavio Amaro e Martino Milardi, per raccontare la visione strategica sulla Terza Missione del dAeD e la visione futura, all’indomani dei grandi progetti PNRR e di tante attività di public engagement e di esperienze dei tirocini formativi per Architettura e Design, che hanno coinvolto cittadini, professionisti, studenti, attori della società civile in attività di co-progettazione per la valorizzazione delle conoscenze negli ultimi anni.

La prima sessione del 24 giugno “Impact per il Territorio e le Comunità, con il protagonismo di docenti e ricercatori, che lavorano nei Laboratori Universitari, per cui il dAeD ne conta una ventina, con 7 laboratori di tipo strumentale e gli altri tra laboratori e centri studio, racconta le esperienze più significative con la doppia voce degli stakeholders.

La seconda sessione del 25 giugno, “IMPACT Giovan, competenze e futuro”, rende protagonisti i giovani ricercatori e le giovani ricercatrici che svolgono attività di ricerca nei laboratori e ne sono il motore, con le loro capacità di esprimere competenze, studio e innovazione nei diversi settori di interesse per gli ambiti dell’Architettura e del Design. Le traiettorie della Specializzazione Intelligente, dell’Agenda 2030 e della ricerca Europea da applicarsi al mondo della cultura, della produzione, della progettazione, delle costruzioni, dei beni culturali e paesaggistici, della pianificazione strategica, delle tecnologie digitali, del restauro e della conservazione, della sostenibilità e dell’innovazione.

Le due giornate saranno chiuse con un Seminario di Formazione curato con il patrocinio della CUIA _ Conferenza Italiana delle Università di Architettura, che terrà la sua Conferenza Nazionale il giorno dopo al dAeD, il 26 cm, proposta con la lecture della Prof.ssa Marella Santangelo, Direttrice del Dipartimento di Architettura di Napoli, Federico II.

Le giornate sono aperte al pubblico e a tutti gli interessati del nostro territorio.