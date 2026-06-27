Un racconto intenso dedicato alla resilienza, alla forza e alla straordinaria capacità delle donne di lasciare un segno nella storia. Nella suggestiva cornice di Villa Repaci è andato in scena "Io d'amore non muoio", iniziativa culturale organizzata dai Rotary Club di Palmi, presieduto da Leda Badolati e Gioia Tauro, presieduto da Manuela Strangi, in sinergia con l'associazione Prometeus guidata da Saverio Petitto capace di unire arte, impegno civile e riflessione in un percorso emozionante e coinvolgente.

A guidare il pubblico in questo viaggio narrativo è stato il giornalista e scrittore Arcangelo Badolati, voce narrante dello spettacolo, accompagnato dalle note del pianoforte di Antonio Ruoppolo e dalle poesie declamate in chiave melodica dalla splendida voce di Titti Mileto. Un intreccio di musica, letteratura, miti e leggende che ha raccontato storie di donne appartenenti a epoche e contesti differenti, accomunate dalla capacità di superare ostacoli e affermare il proprio valore.

«Io d'amore non muoio è uno spettacolo che racconta la storia di tante donne nel corso dei secoli», ha spiegato Badolati, sottolineando il significato della location scelta per l'evento. «La sede scelta per rappresentare questo spettacolo non è per nulla casuale: un luogo che ha cantato anche l'amore verso le donne, un posto incantato, riportato finalmente alla sua assoluta bellezza».

Lo spettacolo trae ispirazione dall'omonimo libro dello stesso Badolati e pone al centro figure femminili che, attraverso il loro talento, il coraggio e la loro grandezza, hanno contribuito ad arricchire il patrimonio umano e culturale della società.

«Io d'amore non muoio è ispirato a un libro scritto da Arcangelo Badolati che mette al centro le tante donne capaci di arricchire la storia dell'umanità con il loro talento, il loro coraggio, la loro grandezza. Donne artiste, donne comuni: è un viaggio che si vuole effettuare attraverso lo spettacolo, attraverso l'affascinante mondo femminile per il tramite della poesia, della narrativa e della musica», ha affermato Domenico Infantino, Past President del Rotary Club Gioia Tauro.

L'iniziativa vuole confermare il valore della cultura come strumento di sensibilizzazione e crescita collettiva. Un evento che, attraverso il linguaggio universale dell'arte, ha acceso i riflettori sulle storie di donne che continuano a essere fonte di ispirazione, testimoniando come amore, forza e resilienza possano attraversare il tempo senza mai spegnersi.