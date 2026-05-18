I paesaggi e i tesori della Locride sono stati al centro del Salone Internazionale del Libro di Torino. L’opera multimediale “La Leggenda degli Zingari” è stata protagonista allo stand della Regione Calabria, con la presentazione del libro scritto da Pietro Cremona con le foto di Domenico Cavallo, grazie al quale è stato compiuto un focus che ha toccato alcuni degli scorci più interessanti della zona, dalle montagne di Canolo, alle colline di Agnana e Gerace, fino alla costa con Siderno e Locri.

A fare da colonna sonora al video le musiche di Bruno Panuzzo, cantautore e musicista eclettico e l’interpretazione del brano a cura dei bambini della frazione. Cantautore e musicista eclettico, insieme al docente e scrittore Pietro Cremona ha instaurato un proficuo sodalizio artistico e culturale. Panuzzo, fedele alla sua profonda sensibilità musicale, ha ringraziato la Regione Calabria e gli organizzatori del Salone per l’opportunità concessa a un progetto culturale nato lontano dai grandi centri editoriali ma capace di raggiungere dimensioni internazionali. La sua presenza scenica, accompagnata dalla forza evocativa delle musiche, ha dato ulteriore spessore a un’opera che trova nella contaminazione artistica uno dei suoi elementi più innovativi.

Il loro messaggio di solidarietà e conoscenza della loro terra, è stato colto pienamente dal folto pubblico e l’ultimo saluto è stato rivolto ai giovani che hanno accolto il messaggio dell’opera e che rappresentano i futuri protagonisti di una nuova stagione di riscatto culturale e civile per il Sud, particolarmente importante in un’edizione incentrata sul tema “Il mondo salvato dai ragazzini”, ispirato all’opera di Elsa Morante.