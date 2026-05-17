Una comunità profondamente scossa e avvolta nel dolore. L’intera cittadinanza di Ferruzzano si stringe attorno alla famiglia del sedicenne Bruno Morabito rimasto vittima del tragico incidente stradale avvenuto ieri sera a Bianco. Una notizia drammatica che ha raggelato il piccolo centro reggino, lasciando amici, conoscenti e istituzioni nello sconforto più totale.

L’Amministrazione comunale, interpretando il sentimento di profonda commozione di tutti i cittadini, ha voluto esprimere ufficialmente il proprio cordoglio attraverso una nota densa di dolore e vicinanza sui propri canali social: «In un momento di indescrivibile ed incommensurabile dolore, il sindaco, l'Amministrazione e l’intera comunità di Ferruzzano si stringono, con sincera e commossa partecipazione, attorno alla famiglia di Bruno, alla madre Carmela, padre Giuseppe ed al fratello Leo, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Una tragedia che lascia sgomenta tutta la cittadinanza e che colpisce profondamente la nostra comunità. La terra ti sia lieve, Bruno».

Un dramma che ha colpito il paese al cuore, dove il giovane era conosciuto da tutti per la sua solarità. Nelle prossime ore, in concomitanza con la celebrazione dei funerali, il sindaco potrebbe proclamare il lutto cittadino, in segno di rispetto e partecipazione al dolore di una famiglia a cui l'intera Ferruzzano, oggi, cerca di fare scudo con il proprio affetto.