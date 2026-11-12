Un viaggio immersivo tra linguaggi artistici diversi per accendere i riflettori su una delle piaghe sociali più urgenti e, allo stesso tempo, riscoprire le radici culturali della Calabria. Nei giorni scorsi la cornice storica dell’ex convento dei frati Domenicani di Laureana di Borrello ha ospitato la seconda tappa del progetto itinerante "L'altra sostanza e... Le sue Stanze", ideato e curato da Giuseppe Esposito.

L’appuntamento si è aperto con i saluti istituzionali dell'Assessore Alberto Cirillo e del Consigliere della Città Metropolitana Giampietro Scarfò, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni a un'iniziativa capace di coniugare impegno civile e promozione locale. A guidare il filo del dibattito è stata la moderatrice Rita Maria Sgrò, che ha introdotto la serata descrivendola come «un viaggio intenso, dove le parole hanno dato voce a riflessioni profonde sulla violenza di genere, un intreccio prezioso di sensibilità, bellezza e consapevolezza, in cui ogni linguaggio ha trovato il suo spazio e ogni emozione la sua stanza».

La cultura come specchio e rifugio

Il tema portante di questa tappa è stato il contrasto alla violenza sulle donne, affrontato attraverso una sinergia tra arti visive e narrazione: «In questa nuova tappa, ho voluto fortemente che la riflessione si spingesse oltre, affrontando una delle piaghe che affligge il nostro tempo - ha spiegato il curatore Giuseppe Esposito - sottolineando come la cultura abbia «il dovere morale e civile di farsi specchio della realtà e al tempo stesso un prezioso rifugio».

Un concetto ribadito dal percorso espositivo dell’artista Barbara Pisano, che ha presentato tre opere dedicate al tema, soffermandosi sulle ferite invisibili dell'abuso: «La violenza psicologica agisce nell'ombra e si nutre di silenzio, cancellando l'identità. Affrontare il dolore è il primo passo per liberarsene».

Il romanzo di Jessica Cavallaro: un viaggio nella fragilità della mente

Cuore narrativo dell'incontro è stato il libro di Jessica Cavallaro, un'opera che indaga i meccanismi della manipolazione affettiva e della perdita di sé. «Il mio romanzo attraversa territori delicati della mente umana: la memoria, la manipolazione, l'identità e il confine tra realtà e finzione», ha affermato l'autrice, invitando i presenti a riflettere su quanto sia vulnerabile la percezione di noi stessi quando qualcuno tenta di riscrivere la nostra realtà.

Un messaggio affidato alla scrittura come atto di liberazione e vicinanza: «Ci insegnano a considerare la mente come una fortezza inespugnabile, ma la realtà è che la psiche umana è di una fragilità spaventosa. Ho scritto per dare forma a quella vertigine, affinché nessuno debba mai ritrovarsi a soffocare il proprio dolore o a guardarsi allo specchio senza più riconoscersi. Questo libro è per chiunque abbia conosciuto il buio di una mente che vacilla e ha bisogno di sapere che non è solo».

Fotografia e tradizioni dolciarie per raccontare il borgo

Accanto alla denuncia sociale, "L'altra sostanza e... Le sue Stanze" ha confermato la sua vocazione di vetrina per le eccellenze calabresi. A documentare l'intensità dell'incontro è stato l'obiettivo della fotografa Emanuela Grillo, impegnata a «catturare l'essenza più profonda di ogni Stanza, traducendo la visione del curatore in scatti di potenza evocativa che restino impressi nella memoria collettiva». Non è mancato infine il legame con l'enogastronomia e l'artigianato locale, grazie alla presenza di Dolce Tiffany, che con il suo tipico Pan Borrello ha portato all'interno dell'evento la sapienza della tradizione dolciaria del territorio.

Tracciando un bilancio della serata, Giuseppe Esposito ha infine ribadito la missione a lungo termine dell'intero ciclo di incontri: «Si tratta di un progetto culturale itinerante nei borghi della Calabria, pensato per essere un attrattore di pubblico mettendo in vetrina storia, talenti e bellezze architettoniche. Vogliamo regalare ai presenti un’esperienza immersiva, sensibilizzando soprattutto le nuove generazioni a nutrirsi di cultura in svariate forme e ad approfondire la conoscenza delle peculiarità del proprio territorio».