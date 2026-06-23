Il plauso del presidente Roberto Pizzi: «Averli ospitati ha arricchito in modo significativo l’aspetto culturale della nostra comunità»

«L’associazione culturale “Legati alle radici di Condofuri” – dichiara il presidente Roberto Pizzi – desidera esprime il più vivo ringraziamento per la graditissima presentazione delle loro opere letterarie agli autori Domenico Marino con il libro “Scilla e Cariddi”, il Professore Saverio Verduci con il libro Leucopetra, Carmen Iofrida, con il libro filo di cristallo, e Antonino Bizzintino con il libro “Seduto nel soggiorno del diavolo” nella manifestazione tenutasi a Condofuri superiore.

Il prezioso contributo e la presentazione dei loro libri hanno arricchito in modo significativo l’aspetto culturale della nostra comunità riscontrando un gradissimo interesse e un forte apprezzamento da parte del pubblico.

Siamo grati a tutte le associazioni culturali comunali presenti all’evento e agli amici del gruppo colorando per la mostra di quadri.

Un ringraziamento anche ai relatori che hanno guidato il dialogo con gli autori in maniera eccelsa, facilitando il coinvolgimento del pubblico.

Infine grazie alla componente musicale Iacopino Antonio e ad Antonio Lattuca per averci accompagnato per tutta la durata della manifestazione», conclude Roberto Pizzi, presidente dell’associazione culturale “Legati alle radici di Condofuri”.