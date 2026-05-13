Si è conclusa la “Locri DESF Academy 2026 – Local Development, Twin Transition & Data Skills”, iniziativa promossa dal Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” dell’Università della Calabria, in collaborazione con il GAL Terre Locridee e con il patrocinio della Città di Locri - Assessorato alla Cultura, nell’ambito delle attività del Maggio dei Libri.

L’Academy, svoltasi nella sala della Biblioteca “Gaudio Incorpora” di Palazzo Nieddu, a Locri, ha rappresentato un’esperienza formativa intensa e altamente qualificante, pensata per avvicinare studentesse e studenti delle scuole secondarie della Locride ai temi dell’economia, dell’analisi dei dati, della sostenibilità ambientale, della trasformazione digitale e delle nuove competenze richieste dal mondo del lavoro.

Il DESF ha selezionato 35 studenti e studentesse che, nel corso delle tre giornate, hanno mostrato partecipazione costante, curiosità intellettuale e un livello di motivazione particolarmente elevato. Tutte le attività si sono svolte secondo il programma previsto e hanno registrato un forte coinvolgimento dei partecipanti, che hanno seguito con grande attenzione le lezioni di economia e statistica, mostrando anche un significativo interesse verso i corsi di laurea del Dipartimento, in particolare Economia e Statistica per Data Science.

L’obiettivo dell’iniziativa non era soltanto trasferire contenuti, ma soprattutto mostrare concretamente il metodo di lavoro delle discipline economiche e statistiche: partire da un problema reale, coglierne gli elementi essenziali, analizzarne le determinanti attraverso dati e strumenti quantitativi e arrivare a una sintesi rigorosa capace di ridurre – senza banalizzarla – la complessità dei fenomeni economici e sociali.

Ad aprire i lavori sono stati il direttore del DESF, prof. Francesco Aiello, l’Assessore alla Cultura del Comune di Locri, Domenica Bumbaca, il direttore del GAL Terre Locridee, Guido Mignolli, ed Ettore Lacopo, componente del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre Locridee.

Nel corso delle tre giornate si sono alternati gli interventi della prof.ssa Valeria Pupo, dedicati ai temi della crescita economica italiana e delle prospettive per le nuove generazioni; del prof. Paolo Cozzucoli, che ha affrontato il ruolo strategico dei dati nei processi decisionali delle imprese; della prof.ssa Janna Smirnova e del prof. Julyerme Matheus Tonin, che hanno approfondito il rapporto tra cambiamento climatico, economia, sistemi produttivi e sicurezza alimentare; e del prof. Anthony Cossari, che ha guidato un modulo laboratoriale dedicato alle web apps per l’analisi statistica e la data analysis.

La giornata conclusiva è stata aperta dalla lezione magistrale del prof. Francesco Aiello su imprese, territori e twin transition, nella quale sono stati mostrati esempi concreti di utilizzo dell’analisi economica e statistica per interpretare le trasformazioni digitali e ambientali in atto. A seguire si è svolto un momento di orientamento dedicato ai percorsi universitari e agli sbocchi professionali delle discipline economiche, statistiche e finanziarie.

La Locri DESF Academy si è conclusa con la consegna degli attestati di partecipazione, alla presenza del Presidente del GAL Terre Locridee, Francesco Macrì, e dell’Assessore Domenica Bumbaca.

«La qualità della partecipazione e il livello di coinvolgimento degli studenti – ha dichiarato il Direttore del DESF, Francesco Aiello – confermano quanto sia importante creare occasioni in cui università e territorio dialogano in modo diretto. Abbiamo trovato ragazze e ragazzi curiosi, preparati e desiderosi di comprendere i cambiamenti economici e sociali del presente. Esperienze come questa mostrano quanto sia importante offrire ai giovani strumenti culturali e quantitativi adeguati per leggere la complessità della realtà e orientare in modo consapevole il proprio futuro».

«Un’esperienza sicuramente da ripetere nel tempo perché abbiamo bisogno di giovani che crescano sul piano della formazione e della cultura. Avere l’Unical sul nostro territorio per questa Academy è un primo passo importante in questa direzione. Ringraziamo perciò il prof. Aiello per aver proposto questa iniziativa al Gal, il Comune di Locri per la collaborazione e, soprattutto, i ragazzi che hanno partecipato. Da tempo investiamo sui giovani, sulla conoscenza e sulle competenze, e continueremo a farlo, perché significa investire sul futuro della nostra comunità, dando ai giovani gli strumenti per essere protagonisti del cambiamento di un territorio complesso e bellissimo come il nostro, ricco di potenzialità che possono e devono diventare opportunità» ha dichiarato il presidente del Gal Terre Locridee, Francesco Macrì.

«L’Università che incontra i territori rappresenta un evento di assoluto rilievo. Per questo ringraziamo il prof. Aiello e i docenti che con lui hanno dato vita a questa Academy. I ragazzi hanno avuto una grande opportunità per approcciare, sin da ora, importanti discipline universitarie e credo che l’abbiano saputo cogliere. Studiare in Calabria sta diventando un valore aggiunto e i giovani lo hanno compreso. Proprio in quest’ottica è un bene che le Università si avvicinino agli studenti andando sui territori, incontrandoli nei luoghi in cui vivono» ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Domenica Bumbaca.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del DESF nelle attività di Terza Missione e nel rafforzamento del dialogo tra università, scuole e territori, con particolare attenzione alle aree del Mezzogiorno e alle nuove competenze richieste dalla twin transition.