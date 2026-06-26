Il grande cinema d’autore internazionale fa nuovamente tappa nella Piana: il regista e sceneggiatore Matteo Garrone sarà l'ospite d'onore degli eventi speciali organizzati in occasione della decima edizione del Gioia Film Fest. L'appuntamento si terrà il prossimo 21 luglio alle ore 15:30 presso la Sala Cisterne di Gioia Tauro.

La presenza del regista romano rappresenta un evento di rilievo per il territorio. Pur essendo attualmente impegnato nella fase di lavorazione del suo nuovo film, Garrone ha accolto l’invito a ritornare a Gioia Tauro, offrendo alla collettività, agli appassionati e ai giovani del territorio un’opportunità di confronto culturale.

Il fulcro della giornata sarà una lezione di regia dal profilo formativo. Durante questo incontro con il pubblico, l’autore ripercorrerà le tappe fondamentali del proprio itinerario creativo e professionale. Sarà un’occasione per approfondire il lavoro di uno dei principali interpreti del cinema contemporaneo, che si soffermerà sulle scelte stilistiche, sulle tecniche narrative, sulla direzione degli attori e sui processi espressivi che definiscono il suo linguaggio cinematografico.

La manifestazione, concepita nel segno della valorizzazione del patrimonio cinematografico nazionale e della diffusione della cultura audiovisiva, sarà integrata da un momento istituzionale: la consegna a Matteo Garrone del “Premio CREDEM”. Questo riconoscimento intende sottolineare la rilevanza del percorso artistico compiuto dal regista, a conferma della sua capacità di affermarsi nel panorama della cultura cinematografica italiana ed europea.

L'iniziativa porta la firma dell'Associazione Culturale Gioia 3.0, presieduta da Rosalba Raso, e del critico cinematografico Domenico Barone. Il ritorno di Garrone corona il percorso d'eccellenza del Gioia Film Fest, nato originariamente sotto la direzione artistica del regista Jonas Carpignano. Nel corso degli anni, la manifestazione è diventata un punto di riferimento ospitando importanti nomi del cinema mondiale come Paweł Pawlikowski, Lucrecia Martel, Benh Zeitlin e Ciro Guerra, oltre a grandi eccellenze del cinema italiano, tra cui Alice e Alba Rohrwacher.