Prime anticipazioni della kermesse che avrà luogo nella Villa Comunale e incentrata sul connubio tra scienza e filosofia

La quarta edizione di Mondi Possibili, festival del libro e del fumetto, sarà quella della maturità. Nelle sue molteplici accezioni: maturità di una kermesse che si svolge da quattro anni consecutivi e che ogni anno è capace di rinnovarsi nei contenuti rimanendo fedele al proprio spirito; maturità come l’esame che stanno sostenendo gli studenti liceali, molti dei quali sono chini sui libri di filosofia e scienza.

Già, perché il filo conduttore dell’edizione di Mondi Possibili, in programma l’1 e 2 agosto nella Villa Comunale di Siderno sarà proprio il connubio tra scienza e filosofia. Due mondi che sembrano complessi, magari lontani dalla quotidianità, ma che invece possono parlare tantissimo soprattutto ai giovani, perché toccano le grandi domande sull’esistenza, sull’universo, sulle emozioni, sulle paure, sul senso delle cose e sul nostro posto nel mondo.

È la scelta compiuta dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, che dopo aver ottenuto la qualifica di “Città che legge” del Cepell per il secondo triennio consecutivo prosegue l’incessante azione di promozione e diffusione della lettura condotta dall’assessorato alla Cultura guidato da Francesca Lopresti, puntando su “Mondi Possibili”, uno dei principali eventi dell’estate sidernese, finanziato dal progetto del Cepell “Siderno. I Mondi Possibili della lettura” CUP I19I24001300001.

Confermatissima la cabina di regia del festival, affidata alla consigliera comunale Anna Maria Felicità, con la la direzione artistica affidata ad Antonio Strangio, anima del Mondadori Bookstore, con la collaborazione dell’Assessore alle Associazioni ed Eventi Alessandro Archinà, tutti protagonisti del reel realizzato dal creator digitale del festival Giuseppe Costanzo e diffuso in questi giorni nei canali social, un vero e proprio trailer di Mondi Possibili, capace di destare curiosità e interesse nei tanti appassionati.

E non mancano le prime anticipazioni sugli ospiti più attesi.

Come Riccardo Azzali, fisico teorico e divulgatore scientifico, molto seguito sui social con il progetto FilosofiaScienza, seguito da una community importante: oltre 800 mila follower su Instagram e più di 400 mila su Facebook. Con un linguaggio semplice e coinvolgente riesce ad avvicinare soprattutto i giovani ai grandi temi della scienza, dell’universo e dell’esistenza, provando a raccontare al suo pubblico quelle grandi domande che, da millenni, incuriosiscono le menti dei maggiori scienziati e filosofi della storia. Ha pubblicato e sta promuovendo “Il gatto che mi ha spiegato l’universo”, un libro che unisce scienza, filosofia e racconto.

E Benedetta Santini, ideatrice di Filosofia & Caffeina, un progetto molto seguito che porta la filosofia fuori dai luoghi tradizionali, rendendola vicina alla vita quotidiana, alle emozioni e alle domande dei ragazzi e degli adulti. Autrice di “Platone, c’ho l’ansia”, un libro che porta la filosofia dentro la vita di tutti i giorni, parlando soprattutto ai ragazzi e a chi si sente, a volte, fuori posto. Attraverso otto grandi filosofi, il libro affronta temi vicinissimi alla nostra quotidianità: l’ansia, il giudizio degli altri, le scelte, la felicità e la ricerca del proprio posto nel mondo.

E poi ci sarà un ospite speciale, soprattutto per i più piccoli: Geronimo Stilton, un personaggio amatissimo dell’editoria per ragazzi, conosciuto da milioni di bambini in tutto il mondo e diventato ormai un simbolo della lettura per intere generazioni.

Naturalmente non mancherà, come ogni anno, anche la parte più ludica e partecipativa, nella quale sarà protagonista, per ambedue le giornate, Joka Calabria, una importante realtà associativa che racconta e promuove la nostra regione attraverso il gioco, i fumetti e la cultura pop, valorizzando luoghi, dialetto, tradizioni e identità calabrese in modo leggero, moderno e coinvolgente.

Come nelle precedenti edizioni, non mancheranno le aree scenografiche, gli spettacoli, i giochi e i videogames.

E non finisce qui. Perché il programma completo è in via di definizione e certamente non mancheranno altre importanti sorprese.