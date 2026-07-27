Dopo essere stato protagonista a livello internazionale partecipando a mostre di prestigio a Parigi, Bruxelles e Taormina, l’artista Nino Mangano torna ad esporre nella sua terra. I lavori del pittore reggino saranno in mostra dall’1 al 10 agosto 2026 a Villa Zerbi di Reggio Calabria con “Sognando il mare – Dreaming the sea”. La rassegna d’arte, patrocinata da Ordine dei Medici e associazione culturale Anassilaos, sarà inaugurata sabato primo agosto alle ore 18.30 a Villa Zerbi. Previsti i saluti di Pasquale Veneziano, presidente dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, del consigliere regionale Domenico Giannetta, del consigliere comunale Paolo Bilardi, del presidente dell’associazione culturale Anassilaos Stefano Iorfida e del presidente dell’associazione A.P.D. L’Aquilone Pietro Pecora. Interverranno l’editore Eduardo Lamberti Castronuovo e il giornalista Domenico Labate.

Antonino Mangano è nato a Reggio Calabria nel 1960. Artisticamente si forma presso il liceo scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria, dove sotto la guida della sua docente di disegno L. Musmeci, acquisisce tecniche di prospettiva, disegno architettonico, uso degli inchiostri e della china. Da sempre appassionato ai temi dell’arte sacra, ha trasposto in dimensioni ridotte e con la tecnica degli inchiostri numerose opere classiche della pittura dal ‘400 al ‘600. Molti disegni giovanili sono andati perduti. Tiziano e Caravaggio gli autori classici più ammirati. In questo contesto Nino Mangano ha intrapreso una ulteriore esperienza di pittura ad olio su tela non esclusivamente rivolto al sacro. Due suoi quadri (oli su tela 50x40) raffiguranti “L’Addolorata” e “Il Battista” sono ospitati, dal 2001, nelle navate laterali della chiesa madre di S. Dionigi a Catona. Più di recente, l’uso di pastelli ad olio, di inchiostri misti a pigmenti ed acquarelli ha contribuito ad arricchire la sua produzione artistica. Particolare il suo rapporto con il mare inteso come viaggio della vita. E la personale di Villa Zerbi “Sognando il mare – Dreaming the sea” contribuisce a intensificare questo rapporto. Recentemente ha esposto al Castello Ruffo di Scilla con i lavori di “Sciumare” e ha partecipato alla prestigiosa collettiva internazionale “Atmosfere Mediterranee”, ospitata a Palazzo Duchi di Santo Stefano a Taormina e successivamente alla mostra internazionale “La mediterranèe et ses ambientes” di Parigi e alla rassegna d’arte internazionale della Maison Concept Gallery di Bruxelles.

Laureato in medicina e chirurgia nel 1984, ha successivamente conseguito le specializzazioni in Psichiatria, Psicoterapia e Psicologia Clinica. E’ stato professore a Contratto di Psicosomatica Clinica presso l’Università di Messina nella scuola di Specializzazione. Ha collaborato negli anni ’80, come redattore, alla rivista scientifica nazionale “Rassegna di Igiene Mentale”. Ha al suo attivo circa 50 pubblicazioni scientifiche. Nel 1995 è stato eletto Vicepresidente della Lega Italiana d’Igiene Mentale. Attualmente svolge la sua professione di Psichiatra presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di RC.