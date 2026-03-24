Grande serata, quella che si è tenuta nel salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina, dove ha preso vita l’evento di premiazione per il Concorso letterario – artistico “San Valentino – L’Amore è tutti i giorni….”, indetto dall’Accademia Euromediterranea delle Arti di Messina, nella persona della Presidente Maria Teresa Prestigiacomo, critico internazionale d’Arte, critico letterario e giornalista, e del vice Presidente Gennaro Galdi, che da diversi anni organizzano eventi culturali e artistici sia in Italia che all’Estero. L’evento è stato accompagnato da un momento musicale di alto valore artistico, da un’elegante sfilata di moda e da una danza toccante, che ha narrato, attraverso la mitologia intrecciata a movenze sinuose, la nascita della Primavera. Impeccabile, inoltre, l’interpretazione dei testi da parte degli attori: Argentina Sorgiovanni e Francesco Micari.

Diverse le sezioni premiate: Poesia in lingua italiana, Poesia dialettale, Racconti brevi, Articoli Giornalistici, Pittura, Fotografia. Al terzo posto, per la poesia in lingua italiana, il componimento “Solo l’Amore” della poetessa locrese Luisa Totino, non nuova ai riconoscimenti per i suoi versi. Così la motivazione al premio: “Una poesia che risuona come un proclama sull’Amore, echeggiando l’emistichio di Virgilio, contenuto nella decima Egloga – Amor omnia vincit – un amore che può tutto e vince sopra ogni cosa, “svincolando e dissipando l’odio dal mondo”. Una sintesi perfetta del componimento, in cui l’Amore, da cui ha avuto origine disinteressatamente tutto, deve essere difeso, celebrato, perché è grazie all’Amore se è ancora possibile commuoversi davanti ad un tramonto, provare compassione, nostalgia, incanto, tutte qualità che ci distinguono come esseri umani, in un mondo invaso dalla tecnologia, che cerca sempre di sminuire e appiattire la dimensione emotiva, riducendola ad un mero profilo. Solo l’Amore può renderci migliori e farci migliorare il mondo.

Al di là dei poteri acquisiti in vita o delle conquiste ottenute, alla fine saremo chiamati a dar conto di come abbiamo amato, se abbiamo usato il cuore nelle diverse circostanze della vita, se le nostre scelte sono state guidate oltre che dalla mente anche dal cuore. Un monito a coloro che in nome del conflitto e del dominio oscurano quella scintilla d’Amore, che è in noi dall’inizio dei tempi e che sta a noi decidere se accenderla e alimentarla con opere e gesti di solidarietà e compassione. Con i versi della poetessa Totino “Solo l’Amore fa vibrare le corde dell’umanità, non c’è altro nell’Universo che abbia pari capacità”. Solo chi ha il coraggio di amare, ha il coraggio di osare, di cambiare, di riscrivere la storia e il destino di ciascuno e di tutti. “L’Amore vero è così: non ha nessuno scopo e nessuna ragione, e non si sottomette a nessun potere fuorché alla grazia umana” (Elsa Morante).